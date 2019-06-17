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РИА Новости

СМИ: Трамп попросил помощника покинуть Овальный кабинет из-за кашля

Вчера, 10:45
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© РИА Новости / Владимир Астапкович Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности шефа аппарата Белого дома Мика Малвейни покинуть Овальный кабинет, потому что тот кашлял во время его интервью, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на расшифровку программы.
Как сообщается, когда Трампу во время интервью телеканалу ABC задали вопрос насчет его налоговой декларации, кто-то за кадром начал кашлять.
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"Я не люблю это, вы знаете, я не люблю это. Если вы собираетесь кашлять, пожалуйста, покиньте помещение. Вы просто не можете, вы просто не можете кашлять", - заявил Трамп.
Телеведущий ABC Джордж Стефанопулос уточнил, что речь идет об и. о. шефа аппарата Белого дома.
Ранее сообщалось о случае, когда Трамп нецензурно выругался в адрес Малвейни. Это произошло во время встречи с лидерами конгресса в Белом доме, сообщали СМИ со ссылкой на источники, присутствовавшие на встрече. На встрече 4 января Трамп требовал утвердить сумму в размере 5,7 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Когда Малвейни предложил найти компромисс, Трамп "резко прервал его", а потом выругался в его адрес и обвинил в том, что он все испортил.
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Дональд ТрампСШАВ мире
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