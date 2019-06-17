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РИА Новости

Глава МВД Молдавии планирует реформировать систему

Вчера, 10:31
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкВице-премьер министр, министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе
Вице-премьер министр, министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Вице-премьер министр, министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 17 июн — РИА Новости. Новый министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе в понедельник был представлен своим подчиненным, он сообщил, что планирует полностью реформировать систему и пообещал не допустить политизации ведомства.
"Я вместе с коллегами обещаю, что не позволю собой манипулировать, мы будем следовать закону, чтобы не допустить событий, которые поставят под угрозу стабильность в стране... с сегодняшнего дня прекращается политизация министерства. МВД входит в период восстановления репутации профессии полицейского, нам придется реформировать и модернизировать всю систему", - сказал Нэстасе, выступая перед коллегами.
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Он сообщил, что собирается бороться против давления государства на граждан и рассчитывает МВД сделать более активным. Нэстасе сообщил, что планирует в ближайшее время посетить территориальные подразделения МВД. Кроме того, в понедельник у министра состоится встреча с послом США Дереком Хоганом и главой Делегации миссии ЕС в Молдавии Петером Михалко.
"Мы хотим начать все с чистого листа, нам очень нужна ваша поддержка. Вы знаете Андрея Нэстасе — он борец и сейчас будет бороться за проведение реформ, чтобы никто и никогда не планировал нарушать закон", - заявила премьер Майя Санду сотрудникам МВД.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС 15 июня пересмотрел и отменил свои решения о роспуске парламента, проведении досрочных выборов и признании незаконным правительства Санду.
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