Глава МВД Молдавии планирует реформировать систему

КИШИНЕВ, 17 июн — РИА Новости. Новый министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе в понедельник был представлен своим подчиненным, он сообщил, что планирует полностью реформировать систему и пообещал не допустить политизации ведомства.

"Я вместе с коллегами обещаю, что не позволю собой манипулировать, мы будем следовать закону, чтобы не допустить событий, которые поставят под угрозу стабильность в стране... с сегодняшнего дня прекращается политизация министерства. МВД входит в период восстановления репутации профессии полицейского, нам придется реформировать и модернизировать всю систему", - сказал Нэстасе, выступая перед коллегами.

Он сообщил, что собирается бороться против давления государства на граждан и рассчитывает МВД сделать более активным. Нэстасе сообщил, что планирует в ближайшее время посетить территориальные подразделения МВД. Кроме того, в понедельник у министра состоится встреча с послом США Дереком Хоганом и главой Делегации миссии ЕС в Молдавии Петером Михалко.

"Мы хотим начать все с чистого листа, нам очень нужна ваша поддержка. Вы знаете Андрея Нэстасе — он борец и сейчас будет бороться за проведение реформ, чтобы никто и никогда не планировал нарушать закон", - заявила премьер Майя Санду сотрудникам МВД.