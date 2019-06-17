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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев

Вчера, 10:25
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкСирийские беженцы
Сирийские беженцы
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Свыше 1,2 тысячи человек вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 294 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 385 человек (женщин – 115, детей – 197), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 909 человек (женщин – 273, детей – 464)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вернулись два гражданина Сирии.
За прошедшие сутки российской стороной в Дараия (провинция Дамаск) проведена одна гуманитарная акция, в ходе которой нуждающимся жителям САР выданы 500 продовольственных наборов общим весом 2 тысячи 17 тонн. Кроме того, проведена благотворительная акция в Алеппо, в ходе которой раненым военнослужащим САР выданы 17 инвалидных колясок.
По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 3,2 гектара территорий в провинциях Дераа и Дамаск. Кроме того, специалисты уничтожили 57 взрывоопасных предметов.
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