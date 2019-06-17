В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 14 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 23, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 14 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – девять, Хама – четыре, Алеппо – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 23 случая стрельбы в провинциях: Алеппо – 15, Латакия – один, Хама – семь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел одну гуманитарную акцию. В населенном пункте в Дарайя провинции Дамаск выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2 175 килограммов.