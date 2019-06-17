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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Еврокомиссар Хан планирует посетить Кишинев на этой неделе

Вчера, 10:13
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЙоханнес Хан
Йоханнес Хан
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Йоханнес Хан. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан сообщил в понедельник, что на этой неделе планирует посетить Кишинев для проведения переговоров с новым правительством.
Он подчеркнул, что ожидает от нового правительства усилий в проведении реформ судебно-правовой системы, именно от этого будет зависеть, разморозит ли ЕС средства для республики.
Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан
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"Уже на этой неделе я снова поеду в Кишинев для переговоров с новым правительством. Если они смогут ускорить процесс, то тогда мы будем готовы начать снова выделять финансирование", - заявил Хан журналистам в понедельник перед началом заседания Совета по иностранным делам в Люксембурге.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.
На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС 15 июня пересмотрел и отменил свои решения о роспуске парламента, проведении досрочных выборов и признании незаконным правительства Санду.
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Политический кризис в МолдавииМайя СандуИгорь ДодонЙоханнес ХанЕвросоюзМолдавияВ мире
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