Еврокомиссар Хан планирует посетить Кишинев на этой неделе

БРЮССЕЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан сообщил в понедельник, что на этой неделе планирует посетить Кишинев для проведения переговоров с новым правительством.

Он подчеркнул, что ожидает от нового правительства усилий в проведении реформ судебно-правовой системы, именно от этого будет зависеть, разморозит ли ЕС средства для республики.

"Уже на этой неделе я снова поеду в Кишинев для переговоров с новым правительством. Если они смогут ускорить процесс, то тогда мы будем готовы начать снова выделять финансирование", - заявил Хан журналистам в понедельник перед началом заседания Совета по иностранным делам в Люксембурге.

В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.