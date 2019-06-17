Пресс-конференция об отборочном предолимпийском турнире конников

Участники:
- министр физической культуры и спорта Московской области Роман ТЕРЮШКОВ;
- президент Федерации конного спорта России Марина СЕЧИНА;
- спортивный директор ФКСР Екатерина ВОРОНОВА;
- главный тренер сборных команд России по конному спорту Борис КУЗЬМИН;
- член сборной России по выездке, участница финала Кубка мира по выездке Регина ИСАЧКИНА;
- генеральный директор Maxima Park Елена БАЗИЛЕВА;
- член сборной России по конкуру, многократный чемпион России по конкуру Михаил САФРОНОВ;
- советник президента ФКСР Максим КРЕТОВ.
Соревнования, которые пройдут в спортивном комплексе Maxima Park, соберут более 10-ти команд по выездке и конкуру, принадлежащих к олимпийской группе С. Отбор на Игры в таком формате пройдет впервые. Ранее команды от нашей региональной группы отбирались на Олимпиаду по итогам Чемпионата Европы и Всемирных конных игр. Россия впервые в новейшей истории примет столь представительные по составу участников соревнования по двум дисциплинам конного спорта.
В рамках мероприятия речь пойдет о подготовке сборной России к турниру, а также об организации столь крупных по меркам конного спорта соревнований.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- министр физической культуры и спорта Московской области Роман ТЕРЮШКОВ;
- президент Федерации конного спорта России Марина СЕЧИНА;
- спортивный директор ФКСР Екатерина ВОРОНОВА;
- главный тренер сборных команд России по конному спорту Борис КУЗЬМИН;
- член сборной России по выездке, участница финала Кубка мира по выездке Регина ИСАЧКИНА;
- генеральный директор Maxima Park Елена БАЗИЛЕВА;
- член сборной России по конкуру, многократный чемпион России по конкуру Михаил САФРОНОВ;
- советник президента ФКСР Максим КРЕТОВ.
Соревнования, которые пройдут в спортивном комплексе Maxima Park, соберут более 10-ти команд по выездке и конкуру, принадлежащих к олимпийской группе С. Отбор на Игры в таком формате пройдет впервые. Ранее команды от нашей региональной группы отбирались на Олимпиаду по итогам Чемпионата Европы и Всемирных конных игр. Россия впервые в новейшей истории примет столь представительные по составу участников соревнования по двум дисциплинам конного спорта.
В рамках мероприятия речь пойдет о подготовке сборной России к турниру, а также об организации столь крупных по меркам конного спорта соревнований.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/