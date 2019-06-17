Пресс-конференция об отборочном предолимпийском турнире конников

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18 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная турниру по конкуру и выездке "Токийский тур", по итогам которого одна из команд-участниц в каждой дисциплине получит путевку на Олимпийские игры в Токио.