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РИА Новости

Пресс-конференция об отборочном предолимпийском турнире конников

Вчера, 09:58
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18 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная турниру по конкуру и выездке "Токийский тур", по итогам которого одна из команд-участниц в каждой дисциплине получит путевку на Олимпийские игры в Токио.
Участники:
- министр физической культуры и спорта Московской области Роман ТЕРЮШКОВ;
- президент Федерации конного спорта России Марина СЕЧИНА;
- спортивный директор ФКСР Екатерина ВОРОНОВА;
- главный тренер сборных команд России по конному спорту Борис КУЗЬМИН;
- член сборной России по выездке, участница финала Кубка мира по выездке Регина ИСАЧКИНА;
- генеральный директор Maxima Park Елена БАЗИЛЕВА;
- член сборной России по конкуру, многократный чемпион России по конкуру Михаил САФРОНОВ;
- советник президента ФКСР Максим КРЕТОВ.

Соревнования, которые пройдут в спортивном комплексе Maxima Park, соберут более 10-ти команд по выездке и конкуру, принадлежащих к олимпийской группе С. Отбор на Игры в таком формате пройдет впервые. Ранее команды от нашей региональной группы отбирались на Олимпиаду по итогам Чемпионата Европы и Всемирных конных игр. Россия впервые в новейшей истории примет столь представительные по составу участников соревнования по двум дисциплинам конного спорта.
В рамках мероприятия речь пойдет о подготовке сборной России к турниру, а также об организации столь крупных по меркам конного спорта соревнований.

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