СК проводит проверку после гибели двух человек при пожаре в Москве

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Проводится доследственная проверка по факту гибели двух пожилых людей в жилом доме на севере столицы, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Москве.
Ранее сообщалось, что балконы загорелись на девятом и десятом этажах жилого дома на улице Адмирала Макарова в Войковском районе Москвы, спасены 14 человек, двое погибли.
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"После тушения пожара были обнаружены тела мужчины и женщины 1949 года рождения. По данному факту следственными органами ГСУСК РФ по Москве проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также будет назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение