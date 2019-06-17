СК проводит проверку после гибели двух человек при пожаре в Москве

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Проводится доследственная проверка по факту гибели двух пожилых людей в жилом доме на севере столицы, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Москве.

Ранее сообщалось, что балконы загорелись на девятом и десятом этажах жилого дома на улице Адмирала Макарова в Войковском районе Москвы, спасены 14 человек, двое погибли.

"После тушения пожара были обнаружены тела мужчины и женщины 1949 года рождения. По данному факту следственными органами ГСУСК РФ по Москве проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.