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РИА Новости

В Югре пьяные подростки устроили драку в торговом центре

Вчера, 09:59
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июн - РИА Новости. Пьяные подростки устроили потасовку с охранником торгового центра в Ханты-Мансийске, в отделение полиции доставили 15 человек, сообщили РИА Новости в понедельник в управлении МВД по ХМАО - Югре.
Представитель ведомства уточнил, что инцидент произошел вечером в воскресенье. Группа подростков находилась в одном из местных торговых центров, двое юношей были в состоянии алкогольного опьянения и вели себя неадекватно, из-за чего охраннику пришлось попросить их покинуть здание.
"Но завязалась потасовка между ним и двумя подростками. В результате одного из подростков увезла бригада медиков из-за того, что он был в сильной степени алкогольного опьянения. Когда его доставили в больницу, он сбежал оттуда, но вскоре был задержан полицейскими, доставлен в дежурную часть полиции", - сказал собеседник агентства.
По его словам, туда же доставили второго нетрезвого подростка, а также молодых людей, которые были с ним в одной компании. В общей сложности в отделении полиции оказались 15 человек, однако большинство из них не принимало участие в конфликте.
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"Провели освидетельствование, 13 человек были трезвы, двое действительно находились в состоянии алкогольного опьянения. Эти двое ранее неоднократно попадали в поле нашего зрения, состоят на учете", - пояснили в УМВД.
В ведомстве добавили, что по данному факту проводится проверка, оцениваются действия как подростков, так и персонала ТЦ.
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Ханты-Мансийский АОПроисшествия
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