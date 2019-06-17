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РИА Новости
Культура

Фильм "Люди в черном: Интернэшнл" возглавил российский прокат в выходные

Вчера, 09:58
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Американский блокбастер "Люди в черном: Интернэшнл" возглавил российский прокат в выходные, его кассовые сборы составили более 322,1 миллиона рублей за первые дни показа, сообщил в понедельник портал kinobusiness.com.
По сюжету, организация "Люди в чёрном", распространившая своё влияние по всему миру, продолжает беречь человечество от смертельной угрозы инопланетного нашествия. Опытный агент Эйч объединяет свои усилия с новичком М для борьбы с новыми противниками, которые находятся уже в рядах самой организации. Роли в картине режиссера Ф. Гэри Грея исполнили Крис Хемсворт и Тесса Томпсон.
На вторую строчку сместился мультфильм Криса Рено "Тайная жизнь домашних животных 2". За выходные он собрал 121,5 миллиона рублей, а за три недели проката сумма превысила 1,3 миллиарда рублей.
Кадр из фильма Люди в черном: Интернэшнл
15 июня, 08:00
Кино недели: "Люди в черном", "Боль и слава", красота, ужасы и детективы
На третьем месте оказался американский музыкальный фильм Гая Ричи "Аладдин". Его сборы за выходные составили 75,1 миллиона рублей, за четыре недели картина заработала более 1,1 миллиарда рублей.
Четвертую строку занимает фантастический боевик "Люди Икс: Темный Феникс" режиссера Саймона Кинберга. В этот уикенд сборы картины составили 65,2 миллиона рублей, две недели проката принесли ей более 377 миллионов. Последнюю строчку занимает триллер "Ма" с Октавией Спенсер в главной роли. Картина собрала за первую неделю проката 32,7 миллионов.
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