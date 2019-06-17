Лидер социалистов Бельгии сообщил о ситуации с формированием правительства

БРЮССЕЛЬ, 17 июн – РИА Новости, Александр Шишло. Лидер социалистов - франкофонов Бельгии, экс-премьер министр королевства Элио Ди Рупо назвал "самой сложной, чем когда-либо прежде" ситуацию с формированием федерального правительства.

"Бельгия переживает самую сложную политическую ситуацию, чем когда-либо прежде", - сказал глава Социалистической партии (PS) Валлонии в эфире телерадиокомпании RTL

По итогам парламентских выборов 26 мая PS получила право сформировать новое федеральное правительство Бельгии, но отказалась вести переговоры с националистической партией "Новый фламандский альянс" (N-VA), набравшей наибольшее число голосов во Фландрии, нидерландоязычном регионе королевства.

"Когда мне говорят, что N-VA является первой партией, и это (ее участие в формировании кабинета министров – ред.) неизбежно, я напоминаю, что мы были в 2014 году, как и сегодня, первой партией (франкофонной), и без нее обошлись", - сказал Ди Рупо.

N-VA ранее входила в правящую в Бельгии правительственную коалицию во главе с либеральным "Реформаторским движением" (MR), но покинула кабинет министров в знак протеста против поддержки премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем глобального климатического пакта ООН.

РS отказывается от коалиции с N-VA, объясняя это стремлением фламандских националистов добиваться изменения государственного устройства Бельгии и преобразования ее в конфедеративное государство, чтобы обеспечило бы Фландрии значительную политическую и экономическую независимость от центральной власти.

РS, со своей стороны, делает ставку на формирование правительственной коалиции, объединяющей партии социалистов, либералов, экологистов и христианских-демократов.

Король бельгийцев Филипп ранее поручил Дидье Рейндерсу, представляющему MR, и члену Социалистической партии Фландрии Йохану Ванде Ланотту стать посредниками на переговорах с политическими партиями по формированию нового федерального кабинета министров по итогам парламентских выборов.

Около 30 лет назад демократические партии в Бельгии договорились о так называемом санитарном кордоне, который является гарантией их отказа формировать правительство с участием политических организаций радикального толка. К этим партиям причисляют "Фламандский интерес", занявший второе место по итогам выборов во Фландрии, и франкофонную "Партию бельгийских трудящихся".