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РИА Новости

Лидер социалистов Бельгии сообщил о ситуации с формированием правительства

Вчера, 09:58
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© Depositphotos / Гранд-плас в БрюсселеГранд-плас в Брюсселе
Гранд-плас в Брюсселе
© Depositphotos / Гранд-плас в Брюсселе
Гранд-плас в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 июн – РИА Новости, Александр Шишло. Лидер социалистов - франкофонов Бельгии, экс-премьер министр королевства Элио Ди Рупо назвал "самой сложной, чем когда-либо прежде" ситуацию с формированием федерального правительства.
"Бельгия переживает самую сложную политическую ситуацию, чем когда-либо прежде", - сказал глава Социалистической партии (PS) Валлонии в эфире телерадиокомпании RTL.
Здание парламента Бельгии в Брюсселе
24 мая, 12:47
В парламенте Бельгии заявили об отсутствии "вмешательства России" в выборы
По итогам парламентских выборов 26 мая PS получила право сформировать новое федеральное правительство Бельгии, но отказалась вести переговоры с националистической партией "Новый фламандский альянс" (N-VA), набравшей наибольшее число голосов во Фландрии, нидерландоязычном регионе королевства.
"Когда мне говорят, что N-VA является первой партией, и это (ее участие в формировании кабинета министров – ред.) неизбежно, я напоминаю, что мы были в 2014 году, как и сегодня, первой партией (франкофонной), и без нее обошлись", - сказал Ди Рупо.
N-VA ранее входила в правящую в Бельгии правительственную коалицию во главе с либеральным "Реформаторским движением" (MR), но покинула кабинет министров в знак протеста против поддержки премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем глобального климатического пакта ООН.
РS отказывается от коалиции с N-VA, объясняя это стремлением фламандских националистов добиваться изменения государственного устройства Бельгии и преобразования ее в конфедеративное государство, чтобы обеспечило бы Фландрии значительную политическую и экономическую независимость от центральной власти.
РS, со своей стороны, делает ставку на формирование правительственной коалиции, объединяющей партии социалистов, либералов, экологистов и христианских-демократов.
Король бельгийцев Филипп ранее поручил Дидье Рейндерсу, представляющему MR, и члену Социалистической партии Фландрии Йохану Ванде Ланотту стать посредниками на переговорах с политическими партиями по формированию нового федерального кабинета министров по итогам парламентских выборов.
Около 30 лет назад демократические партии в Бельгии договорились о так называемом санитарном кордоне, который является гарантией их отказа формировать правительство с участием политических организаций радикального толка. К этим партиям причисляют "Фламандский интерес", занявший второе место по итогам выборов во Фландрии, и франкофонную "Партию бельгийских трудящихся".
После парламентских выборов в Бельгии 2010 года политические партии не могли договориться о формировании нового правительства страны рекордно долго – 535 дней.
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