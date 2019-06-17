В Японии сообщили подробности о мужчине, ранившем полицейского

Иимори подозревается в том, что в воскресенье напал с ножом на полицейского в городе Суита в префектуре Осака, нанес ему множественные ножевые ранения, отнял табельное оружие вместе с пятью боевыми патронами и скрылся. При задержании одного патрона не доставало. При этом, по свидетельству жителей, через 20 минут после нападения они слышали звук выстрела. Иимори свою вину отрицает.

Как удалось выяснить, Иимура почти до самого дня нападения работал уборщиком в тренировочном гольф-клубе. До этого длительное время гольф входил в число его увлечений. С апреля по сентябрь 2009 года он состоял в морских силах самообороны, где прошел обучение по владению оружием. По работе к нему нареканий не было. Он взял отпуск на три дня с 12 июня, а потом звонил и продлевал его до конца месяца, до 25 июня.