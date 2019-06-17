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РИА Новости

В Японии сообщили подробности о мужчине, ранившем полицейского

Вчера, 09:42
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© AFP 2019 / Toshifumi KitamuraСотрудники правоохранительных органов Японии
Сотрудники правоохранительных органов Японии
© AFP 2019 / Toshifumi Kitamura
Сотрудники правоохранительных органов Японии. Архивное фото
ТОКИО, 17 июн – РИА Новости. Арестованный утром в Японии 33-летний Юдзиро Иимори, который подозревается в нападении на полицейского в воскресенье и нанесении ему множественных ножевых ранений, в 2009 году служил в морских силах самообороны, сообщило агентство Киодо.
Иимори подозревается в том, что в воскресенье напал с ножом на полицейского в городе Суита в префектуре Осака, нанес ему множественные ножевые ранения, отнял табельное оружие вместе с пятью боевыми патронами и скрылся. При задержании одного патрона не доставало. При этом, по свидетельству жителей, через 20 минут после нападения они слышали звук выстрела. Иимори свою вину отрицает.
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Как удалось выяснить, Иимура почти до самого дня нападения работал уборщиком в тренировочном гольф-клубе. До этого длительное время гольф входил в число его увлечений. С апреля по сентябрь 2009 года он состоял в морских силах самообороны, где прошел обучение по владению оружием. По работе к нему нареканий не было. Он взял отпуск на три дня с 12 июня, а потом звонил и продлевал его до конца месяца, до 25 июня.
Состояние 26-летнего полицейского по-прежнему оценивается как тяжелое. Пока он не пришел в сознание. Мотивы преступления выясняются.
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