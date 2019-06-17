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РИА Новости

В Аргентине полностью восстановили электроснабжение, сообщили СМИ

Вчера, 09:36
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Электроснабжение в Аргентине после произошедшего в воскресенье масштабного сбоя полностью восстановлено, сообщает газета Nacion.
Почти половина территории страны из-за сбоя оставалась без электричества не менее восьми часов, в ряде районов "блэкаут" длился 15 часов.
Власти Аргентины заявили, что к 21.35 воскресенья (03.35 мск) подача электроэнергии была восстановлена на 100%.
Причины сбоя до сих пор неизвестны, правительство намерено тщательно расследовать этот беспрецедентный случай.
16 июня, 16:14
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