Секретарь Совбеза Ирана примет участие во встрече по безопасности в Уфе

ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани примет участие во встрече по безопасности в России, сообщило агентство Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани примет участие во встрече по безопасности в России, сообщило агентство Fars

Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, пройдет в Уфе 18-20 июня по инициативе российского Совбеза.

По данным агентства, во время встречи планируется выступление секретаря иранского Совбеза, а также двусторонние встречи с представителями стран-участниц мероприятия.

Международные встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проводятся ежегодно по инициативе Совбеза РФ в одном из городов России. Во встрече в Уфе примут участие секретари советов безопасности, министры, помощники и советники президентов и премьер-министров по национальной безопасности, руководители спецслужб. Российскую делегацию возглавит секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.