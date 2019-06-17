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РИА Новости

Секретарь Совбеза Ирана примет участие во встрече по безопасности в Уфе

Вчера, 09:05
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© AP Photo / Ebrahim Noroozi Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани примет участие во встрече по безопасности в России, сообщило агентство Fars.
Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, пройдет в Уфе 18-20 июня по инициативе российского Совбеза.
По данным агентства, во время встречи планируется выступление секретаря иранского Совбеза, а также двусторонние встречи с представителями стран-участниц мероприятия.
Международные встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проводятся ежегодно по инициативе Совбеза РФ в одном из городов России. Во встрече в Уфе примут участие секретари советов безопасности, министры, помощники и советники президентов и премьер-министров по национальной безопасности, руководители спецслужб. Российскую делегацию возглавит секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
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Темами обсуждения на предстоящей встрече станут вопросы устойчивого социально-экономического развития государств в условиях роста гибридных угроз, вопросы обеспечения национальной безопасности, международного сотрудничества в области чрезвычайного гуманитарного реагирования и перспективы его развития на современном этапе в интересах поддержания стратегической стабильности, и другие. Ожидается, что в Уфу приедут представители свыше 100 стран.
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Али ШамханиНиколай ПатрушевРоссияИранВ мире
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