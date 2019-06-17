Секретарь Совбеза Ирана примет участие во встрече по безопасности в Уфе

ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани примет участие во встрече по безопасности в России, сообщило агентство Fars.
Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, пройдет в Уфе 18-20 июня по инициативе российского Совбеза.
По данным агентства, во время встречи планируется выступление секретаря иранского Совбеза, а также двусторонние встречи с представителями стран-участниц мероприятия.
Международные встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проводятся ежегодно по инициативе Совбеза РФ в одном из городов России. Во встрече в Уфе примут участие секретари советов безопасности, министры, помощники и советники президентов и премьер-министров по национальной безопасности, руководители спецслужб. Российскую делегацию возглавит секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
Темами обсуждения на предстоящей встрече станут вопросы устойчивого социально-экономического развития государств в условиях роста гибридных угроз, вопросы обеспечения национальной безопасности, международного сотрудничества в области чрезвычайного гуманитарного реагирования и перспективы его развития на современном этапе в интересах поддержания стратегической стабильности, и другие. Ожидается, что в Уфу приедут представители свыше 100 стран.