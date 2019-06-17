В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ

ЛУГАНСК, 17 июн - РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В воскресенье Народная милиция ЛНР заявляла о четырех обстрелах со стороны ВС Украины за сутки.

"За сутки украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра и вооружение БМП", - сказали в пресс-службе ведомства.