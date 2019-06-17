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РИА Новости

В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ

Вчера, 09:01
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ЛУГАНСК, 17 июн - РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
В воскресенье Народная милиция ЛНР заявляла о четырех обстрелах со стороны ВС Украины за сутки.
"За сутки украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра и вооружение БМП", - сказали в пресс-службе ведомства.
По данным оборонного ведомства республики, обстрелам подверглись окраины населенных пунктов Смелое и Фрунзе.
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