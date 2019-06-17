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РИА Новости

Суд во Владивостоке отложил дело компании-отловщика косаток "Афалина"

Вчера, 08:51
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКосатки в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Косатки в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока в понедельник отложил на 24 июня рассмотрение дела о нарушении правил рыболовства в отношении ООО "Афалина" - одной из компаний, отловившей косаток и белух, которых держат в "китовой тюрьме" в Приморье, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Документы по административным делам по статье "Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство" в отношении четырех компаний поступили в суд от регионального пограничного управления ФСБ. Суд 7 июня назначил одной из них - ООО "Белый кит" - штраф в 28 миллионов рублей, 14 июня по такой же статье была оштрафована компания ООО "Океанариум ДВ" на 56,4 миллиона рублей. На заседании было заявлено, что компании выловили косаток с нарушениями законодательства. Дело в отношении последней организации - ООО "Сочинский Дельфинарий" будет рассмотрено 19 июня.
Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
23 мая, 07:52
Суд не стал прекращать дело о косатках и белухах в "китовой тюрьме"
Среди вмененных компаниям нарушений - несоответствие используемых орудий лова, типа судов, конструкций для транспортировки косаток, места лова. Отмечено, что на судах не было ветеринарного врача. Предприятия намерены оспаривать решение суда.
В понедельник суд продолжил начатое ранее рассмотрение дела в отношении "Афалины". Защита ходатайствовала о вызове свидетелей на новом заседании, так как они не смогли явиться в понедельник. Судья Нина Краснова постановила перенести заседание на 14.00 (07.00 мск) 24 июня.
История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморье. Этим вопросом занимается контрольное управление администрации президента РФ. В середине мая власти Приморья заявили, что животных могут выпустить на волю в течение двух месяцев. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, но изъять их у компаний-отловщиков нельзя. Кроме того, суд признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
14 июня, 06:12
В Приморье отложили освобождение части косаток из "китовой тюрьмы"
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GreenpeaceВладивостокРоссияПроисшествия
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