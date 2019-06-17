В Улан-Удэ разрешение на эксплуатацию нашли только у одного из 10 батутов

КРАСНОЯРСК, 17 июн — РИА Новости. Рабочая группа, проверяющая техническое состояние батутов после ЧП в Улан-Удэ, нашла разрешение на эксплуатацию только у одного из десяти, сообщает мэрия.

В Улан-Удэ 30 мая ветром перевернуло батут. Пострадали шестеро детей, из них пятеро госпитализированы. Власти Улан-Удэ совместно с надзорными органами организовали проверку всех батутов в городе после ЧП. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По данным мэрии, с 31 мая была создана межведомственная рабочая группа по проверке технического состояния готовности и эксплуатации батутных центров и сезонных аттракционов, которая провела проверку передвижных аттракционов и батутов.

"По результатам проверки из 10 батутов, расположенных на открытых площадках города, разрешения Гостехнадзора на эксплуатацию в наличии только у батута в "Грин парке" рядом с парком Юбилейным", - говорится в сообщении.