Работникам угольной компании в Кузбассе частично погасили долги по зарплате

КЕМЕРОВО, 17 июн – РИА Новости. Задолженность по зарплате в размере более 25 миллионов рублей погашена в Кемеровской области работникам угольной компании, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Отмечается, что ведомство при проверке соблюдения прав работников ООО "Ровер" на своевременную и в полном объеме выплату зарплаты установило, что зарплата 459 работникам предприятия не выплачена за март в размере 15,6 млн руб и за апрель в размере 13,6 млн руб.

"С целью восстановления нарушенных трудовых прав прокурор района в мае внес исполнительному директору ООО "Ровер" представление и потребовал устранить нарушения и выплатить заработную плату в полном объеме. По результатам рассмотрения задолженность за март 2019 года погашена в полном объеме, за апрель 2019 – в сумме 10 млн руб", – говорится в сообщении.

В отношении исполнительного директора вынесено постановление о возбуждении административного дела по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), по результатам рассмотрения которого ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.