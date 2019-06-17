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РИА Новости

Менее 1% клиентов Сбербанка жалуются на очереди в офисах

Вчера, 03:30
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфис Сбербанка
Офис Сбербанка
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Офис Сбербанка. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ежемесячно офисы Сбербанка посещают около 40 миллионов клиентов, около 0,3% из них сталкиваются с длительным обслуживанием, однако книгу жалоб с начала 2019 года просили в среднем 900 раз в месяц, сообщили РИА Новости в крупнейшем российском банке.
"Ежемесячно в офисах Сбербанка обслуживается порядка 40 миллионов клиентов. Из них около 0,3% сталкиваются с длительным обслуживанием (обслуживаются более часа). При этом количество обращений за книгой жалоб и предложений по причине длительного ожидания составляет в среднем 900 в месяц с начала 2019 года. Для сравнения, это вдвое меньше, чем за аналогичный период 2018", - рассказали в кредитной организации.
Таким образом, проблема длительного обслуживания становится всё менее критичной для клиентов Сбербанка, и не является раздражающим фактором для написания жалоб, заключили в банке.
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По данным Сбербанка, время ожидания в очереди зависит от нескольких факторов, к которым можно отнести: категорию и сложность операции, пиковые дни. Однако среднее время ожидания за 2019 год с момента получения талона электронной очереди до момента вызова клиента к сотруднику составляет 3-4 минуты.
При этом общее среднее нахождение клиента в офисе Сбербанка в составляет 9-10 минут. Лидерами по скорости обслуживания являются осуществление платежей, получение наличных, справок и выписок, на эти операции клиенты тратят примерно 8-9 минут. Чуть больше времени (не более 10 минут) занимают операции с наличностью (пополнение счета, обмен валюты), переводы, погашение кредитов.
Самыми "продолжительными" услугами, по данным кредитной организации, являются операции по оформлению и получению кредитных продуктов банка: потребительские и жилищные кредиты. Как правило они включают консультирование, оформление документации, заполнение анкеты. В результате среднее время нахождения клиента в офисе по данным операциям составляет 30 минут - в среднем 4 минуты ожидания и 26 минут обслуживания.
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