Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-17T01:05Z
https://ria.ru/20190617/1555617558.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Японии арестовали мужчину, тяжело ранившего полицейского

01:05
220
ТОКИО, 17 июн – РИА Новости. Полиция арестовала 33-летнего Юдзиро Иимори, который подозревается в нападении на полицейского в воскресенье и нанесение ему множественных ножевых ранений, сообщила телекомпания NHK.
Иимори подозревается в том, что в воскресенье он напал с ножом на полицейского в городе Осака, нанес ему множественные ножевые ранения, отнял табельное оружие вместе с пятью боевыми патронами и скрылся.
При задержании у Иимори было обнаружено оружие.
Состояние 26-летнего полицейского по-прежнему оценивается как тяжелое.
Мотивы преступления выясняются.
Сотрудник СК РФ на месте нападения на полицейского в Туле. 24 мая 2019
24 мая, 12:27
В Туле ранили полицейского
100000
Обсудить 0
ЯпонияВ мире
Рекомендуем
Последствия минометного обстрела в Сирии
Минометный обстрел деревни к югу от Алеппо унес жизни десяти человек
РИА
Новости
Молоток на одном из аукционов. Архивное фото
Первый рисунок Гогена ушел с молотка во Франции за 80 тысяч евро
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2
Михаил Саакашвили
Саакашвили захотел убрать административный центр из Киева
Лента
новостей
В Китае нашли следы динозавра, которым около ста миллионов лет
Семья во дворе жилого дома
Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей
Певица Светлана Лобода
Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с Лазаревым
Военнослужащие ВСУ на востоке Украины
Экс-комбат "Донбасса" ответил на признания украинского генерала угрозами
Мужчина на одной из улиц в Алеппо
Число погибших при обстреле близ Алеппо увеличилось до 12 человек
Аэропорт Кишинева
Сообщение о минировании аэропорта Кишинева оказалось ложным
Аптека
Росздравнадзор выявил грубые нарушения прав граждан на льготные лекарства
Борис Джонсон
Первые теледебаты кандидатов на пост премьера Британии прошли без Джонсона
Здание Счетной Палаты РФ в Москве
Счетная палата выявила нарушения при сдаче в аренду федеральных земель
В ДНР заявили о минометном обстреле Донецка украинскими силовиками
Портрет Александра Захарченко в Донецке
В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16СМИ: в Венесуэле шестнадцать человек погибли в ДТП с автобусом
03:14Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за "Северного потока – 2"
03:08Главу Дагестана госпитализировали в Москве
03:07В жилом доме на севере Москвы загорелись балконы
03:06ВНИИ труда: 75% выпускников вузов 2018 году нашли работу за полгода
03:04Источники: данные об орбитальной группировке отнесли к категории "ДСП"
02:47В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2
02:39Садальский отреагировал на новость о поправке Алибасова фотографией гроба
02:04Саакашвили захотел убрать административный центр из Киева
01:42Число погибших при обстреле близ Алеппо увеличилось до 12 человек
01:14Первый рисунок Гогена ушел с молотка во Франции за 80 тысяч евро
01:08Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с Лазаревым
01:05В Японии арестовали мужчину, тяжело ранившего полицейского
00:36Минометный обстрел деревни к югу от Алеппо унес жизни десяти человек
00:30Счетная палата выявила нарушения при сдаче в аренду федеральных земель
00:22Сообщение о минировании аэропорта Кишинева оказалось ложным
00:21Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей
00:15Росздравнадзор выявил грубые нарушения прав граждан на льготные лекарства
00:07Первые теледебаты кандидатов на пост премьера Британии прошли без Джонсона
23:42Брод призвал уберечь цыганские общины от необоснованной дискриминации
Лента новостейМолния