В Японии арестовали мужчину, тяжело ранившего полицейского

ТОКИО, 17 июн – РИА Новости. Полиция арестовала 33-летнего Юдзиро Иимори, который подозревается в нападении на полицейского в воскресенье и нанесение ему множественных ножевых ранений, сообщила телекомпания NHK.
Иимори подозревается в том, что в воскресенье он напал с ножом на полицейского в городе Осака, нанес ему множественные ножевые ранения, отнял табельное оружие вместе с пятью боевыми патронами и скрылся.
При задержании у Иимори было обнаружено оружие.
Состояние 26-летнего полицейского по-прежнему оценивается как тяжелое.
Мотивы преступления выясняются.
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