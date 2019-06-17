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РИА Новости
Культура

Пары "Кинотавра": красивые и влюбленные

Вчера, 06:45
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Юбилейный 30-й Открытый Российский кинофестиваль "Кинотавр" завершил свою работу. За это время создатели фильмов удивили и порадовали зрителей и критиков своими работами, а звезды - нарядами и многочисленными интервью и фотосессиями. Многие приезжали парами, чтобы не только поработать, но и вместе насладиться южным солнцем, теплым морем и атмосферой праздника. Какие из звездных пар особенно запомнились фанатам и гостям фестиваля - в фотоподборке РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКинорежиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
Церемония закрытия кинофестиваля Кинотавр
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Кинорежиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце на красной дорожке премьеры фильма "Троица" в рамках 30-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце на красной дорожке премьеры фильма Троица в рамках 30-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
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Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце на красной дорожке премьеры фильма "Троица" в рамках 30-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Юрий Стоянов с супругой Еленой на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия 30-го Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
Открытый российский кинофестиваль Кинотавр. День первый
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Актер Юрий Стоянов с супругой Еленой на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия 30-го Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов во время церемонии открытия 30-го Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов во время церемонии открытия 30-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
4 из 21
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов во время церемонии открытия 30-го Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Дмитрий Дюжев с супругой Татьяной на 30-м Открытом фестивале российского кино "Кинотавр"
Актер Дмитрий Дюжев с супругой Татьяной на 30-м Открытом фестивале российского кино Кинотавр
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Актер Дмитрий Дюжев с супругой Татьяной на 30-м Открытом фестивале российского кино "Кинотавр"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Режиссер Валерий Тодоровский и его супруга актриса Евгения Брик на вечеринке во время фестиваля "Кинотавр".

Открытый российский кинофестиваль Кинотавр. День третий
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Режиссер Валерий Тодоровский и его супруга актриса Евгения Брик на вечеринке во время фестиваля "Кинотавр".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Андрей Мерзликин с супругой Анной на 30-м Открытом фестивале российского кино "Кинотавр".
Актер Андрей Мерзликин с супругой Анной на 30-м Открытом фестивале российского кино Кинотавр
7 из 21
Актер Андрей Мерзликин с супругой Анной на 30-м Открытом фестивале российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Генеральный директор телеканала "Россия-1", первый заместитель генерального директора ВГТРК Антон Златопольский и телеведущая Дарья Златопольская на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.

Открытый российский кинофестиваль Кинотавр. День первый
8 из 21

Генеральный директор телеканала "Россия-1", первый заместитель генерального директора ВГТРК Антон Златопольский и телеведущая Дарья Златопольская на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Александра Бортич с бизнесменом Евгением Савельевым на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
Церемония закрытия кинофестиваля Кинотавр
9 из 21
Актриса Александра Бортич с бизнесменом Евгением Савельевым на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПродюсер Александр Роднянский с супругой Валерией Мирошниченко на вечеринке во время 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
Открытый российский кинофестиваль Кинотавр. День третий
10 из 21
Продюсер Александр Роднянский с супругой Валерией Мирошниченко на вечеринке во время 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Агния Кузнецова и ее супруг танцор Максим Петров на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия 30-го Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
Актриса Агния Кузнецова и ее супруг танцор Максим Петров на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия 30-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
11 из 21
Актриса Агния Кузнецова и ее супруг танцор Максим Петров на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия 30-го Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущий Владимир Познер с супругой Надеждой Соловьевой на 30-м Открытом фестивале российского кино "Кинотавр".
Телеведущий Владимир Познер с супругой Надеждой Соловьевой на 30-м Открытом фестивале российского кино Кинотавр
12 из 21
Телеведущий Владимир Познер с супругой Надеждой Соловьевой на 30-м Открытом фестивале российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Ростислав Хаит с супругой Ольгой на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
Открытый российский кинофестиваль Кинотавр. День первый
13 из 21
Актер Ростислав Хаит с супругой Ольгой на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктёр Александр Робак с супругой Ольгой на 30-м Открытом фестивале российского кино "Кинотавр".
Актёр Александр Робак с супругой Ольгой на 30-м Открытом фестивале российского кино Кинотавр
14 из 21
Актёр Александр Робак с супругой Ольгой на 30-м Открытом фестивале российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Андрей Бурковский с супругой Ольгой на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
Церемония закрытия кинофестиваля Кинотавр
15 из 21
Актер Андрей Бурковский с супругой Ольгой на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктеры Виктория Толстоганова и Алексей Агранович на бранче в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
Актеры Виктория Толстоганова и Алексей Агранович на бранче в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино Кинотавр
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Актеры Виктория Толстоганова и Алексей Агранович на бранче в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Продюсер Илья Стюарт и актриса Светлана Устинова на приеме в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".

Открытый российский кинофестиваль Кинотавр. День шестой
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Продюсер Илья Стюарт и актриса Светлана Устинова на приеме в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".

© Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОператор Владислав Опельянц и его супруга, актриса Мария Поезжаева перед премьерой фильма режиссера Нигины Сайфуллаевой "Верность" в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
Оператор Владислав Опельянц и его супруга, актриса Мария Поезжаева перед премьерой фильма режиссера Нигины Сайфуллаевой Верность в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино Кинотавр
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Оператор Владислав Опельянц и его супруга, актриса Мария Поезжаева перед премьерой фильма режиссера Нигины Сайфуллаевой "Верность" в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПисатель Александр Цыпкин и его супруга Оксана Лаврентьева на вечеринке кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
Открытый российский кинофестиваль Кинотавр. День третий
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Писатель Александр Цыпкин и его супруга Оксана Лаврентьева на вечеринке кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЧлены жюри "Короткого метра", кинорежиссеры Наталья Меркулова и Алексей Чупов на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
Открытый российский кинофестиваль Кинотавр. День первый
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Члены жюри "Короткого метра", кинорежиссеры Наталья Меркулова и Алексей Чупов на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Григорий Константинопольский и его супруга Владислава на 30-м Открытом фестивале российского кино "Кинотавр".
Режиссер Григорий Константинопольский и его супруга Владислава на 30-м Открытом фестивале российского кино Кинотавр
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Режиссер Григорий Константинопольский и его супруга Владислава на 30-м Открытом фестивале российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ФотоЮрий СтояновАндрей МерзликинКонстантин БогомоловВиктория ТолстогановаКинотаврАлександр РоднянскийВладимир ПознерКсения СобчакФедор БондарчукСочиКультура
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