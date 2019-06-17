Пары "Кинотавра": красивые и влюбленные

Юбилейный 30-й Открытый Российский кинофестиваль "Кинотавр" завершил свою работу. За это время создатели фильмов удивили и порадовали зрителей и критиков своими работами, а звезды - нарядами и многочисленными интервью и фотосессиями. Многие приезжали парами, чтобы не только поработать, но и вместе насладиться южным солнцем, теплым морем и атмосферой праздника. Какие из звездных пар особенно запомнились фанатам и гостям фестиваля - в фотоподборке РИА Новости.