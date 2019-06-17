Пары "Кинотавра": красивые и влюбленные

Режиссер Валерий Тодоровский и его супруга актриса Евгения Брик на вечеринке во время фестиваля "Кинотавр".
Режиссер Валерий Тодоровский и его супруга актриса Евгения Брик на вечеринке во время фестиваля "Кинотавр".
Генеральный директор телеканала "Россия-1", первый заместитель генерального директора ВГТРК Антон Златопольский и телеведущая Дарья Златопольская на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
Генеральный директор телеканала "Россия-1", первый заместитель генерального директора ВГТРК Антон Златопольский и телеведущая Дарья Златопольская на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
Продюсер Илья Стюарт и актриса Светлана Устинова на приеме в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
Продюсер Илья Стюарт и актриса Светлана Устинова на приеме в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".