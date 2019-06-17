Дженнифер Лоуренс рассказала о своей свадьбе

"Я не хотела устраивать девичник, но в последнюю минуту решила, что хочу. Разумеется, ни с кем не получалось связаться. Тогда я начал плакать. Я не знала, почему плачу и не знала точно, нужен ли мне вообще девичник? Я чувствовала себя жалкой, хотя внутри меня все кричало: "Перестань, возьми себя в руки!", - призналась актриса.