Дженнифер Лоуренс рассказала о своей свадьбе

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Американская актриса, обладательница премии "Оскар" Дженнифер Лоуернс никогда раньше не рассказывала о личной жизни. Однако недавно она решила поделиться деталями будущей свадьбы с Куком Марони, сообщает People.com.
"Я не переживаю по поводу свадьбы. Я слишком ленивая, чтобы быть невротиком. Увидела платье, которое мне понравилось - купила его. То же самое с местом: "Круто, у нас есть, где провести церемонию!" - рассказала Дженнифер Лоуренс.
Однако, несмотря на то, что она довольно спокойно планирует свадьбу, был один "приступ невесты", когда было тяжело справиться с эмоциями:
"Я не хотела устраивать девичник, но в последнюю минуту решила, что хочу. Разумеется, ни с кем не получалось связаться. Тогда я начал плакать. Я не знала, почему плачу и не знала точно, нужен ли мне вообще девичник? Я чувствовала себя жалкой, хотя внутри меня все кричало: "Перестань, возьми себя в руки!", - призналась актриса.
Она добавила, что последний год был очень насыщенным: много новых не связанных с кино увлечений, новая любовь, одним словом, новая жизнь.
В 2017 году Дженнифер Лоуренс решила сделать перерыв и отдохнуть от Голливуда. Но она уже вернулась. Актриса снялась в "Людях Икс: Темный Феникс" и вот-вот приступит к съемкам в драме "Плохая кровь".