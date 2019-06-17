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РИА Новости

Международный авиационно-космический салон в Ле Бурже

02:33
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСтенд российской компании "Рособоронэкспорт" на Международном авиасалоне "Ле Бурже-2017" во Франции. 20 июня 2017
Стенд российской компании Рособоронэкспорт на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции. 20 июня 2017
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Международный авиационно-космический салон в Ле Бурже (The International Paris Air Show at Le Bourget), более известный как авиасалон в Ле Бурже является крупнейшим и старейшим авиасалоном в мире. Он проходит раз в два года по нечетным годам на территории аэропорта Ле Бурже, в 12 километрах от Парижа (Франция).
История Парижского авиасалона началась в 1908 году, когда на втором автомобильном салоне в парижском дворце Гран-Пале появилась секция, посвященная авиации. В 1909 году в Гран-Пале был проведен первый салон, полностью посвященный авиации. Успех этой первой выставки привел к широкому признанию мероприятия.
Единственная тогда в мире выставка авиационных достижений функционировала ежегодно, сделав перерыв во время Первой мировой войны в 1914-1918 годах. В 1919 году салон открылся снова, но затем вновь закрылся на несколько лет – разоренной войной Европе было не до авиационных новинок. Парижская авиавыставка стала регулярной лишь с 1924 года. Тогда же было принято решение проводить салон раз в два года, и к участию стали привлекать иностранные компании. В деятельности салона появились коммерческие мотивы – из любопытной игрушки и оружия авиация стала средством передвижения. Парижский авиасалон становился самым авторитетным в мире. Следующий большой перерыв в работе выставки был вызван Второй мировой войной. Демонстрация новинок авиатехники вновь возобновилась в 1946 году.
Первые демонстрационные полеты в рамках авиасалона состоялись в 1949 году на аэродроме Орли (Париж). В 1951 году авиасалон перенесли в пригород Парижа в аэропорт Ле Бурже, который к этому времени стал вторым по значению аэропортом Франции и центром всех послевоенных коммерческих авиарейсов (в 1951 году авиасалон проходил на двух площадках – в Гран-Пале и в Ле-Бурже). В том же году было принято решение о строительстве постоянного выставочного комплекса Le Bourget Parc d'Expositions. С 1953 года салон окончательно обосновался в Ле Бурже.
С 1960-х годов авиасалон приобрел лидирующее значение в мире авиации, именно в Ле Бурже широкой публике впервые были представлены самолеты Boeing 747 (Боинг 747, США) и сверхзвуковой пассажирский самолет Concorde ("Конкорд", Франция), истребитель Dassault Mirage F1 (Дассо "Мираж" F1, Франция), космический челнок Enterprise ("Энтерпрайз", США), советские самолеты Су-25, Су-27 и МиГ-29.
СССР впервые участвовал в Парижском авиасалоне в 1936 году (был представлен пассажирский самолет АНТ-35). Начиная с 1957 года СССР, а с 1993 года – Россия является постоянным участником мероприятия.
В 1999 году на авиасалоне в Ле Бурже впервые стали демонстрироваться беспилотные летательные аппараты (БЛА), там же в 2009 году состоялся и первый в мире демонстрационный полет БЛА Сamcopter австрийской компании Schiebel.
В 2009 году выставка отпраздновала 100-летие со дня своего первого открытия, и в честь такого события были продемонстрированы 40 исторических самолетов.
На сегодняшний день Парижский авиасалон в Ле Бурже является одним из наиболее престижных и крупнейших проводимых мероприятий в мире в данной отрасли. Свою продукцию и новые разработки на нем представляют ведущие мировые корпорации, работающие в области самолето- и двигателестроения, космической и оборонной техники, производители аэропортового оборудования.
Успех авиасалона во многом объясняется разнообразием его участников. Здесь кроме крупных известных компании, есть и малые и средние предприятия. На авиасалоне представлены компании, занимающиеся исследованиями, развитием, производством, продажей и обслуживанием всех видов воздушного и космического транспорта, как гражданского, так и военного: самолеты, вертолеты, ракеты, космические корабли и устройства для их запуска, оборудование, электронные системы защиты и безопасности.
Выставочный комплекс в Ле Бурже занимает площадь 450 тысяч квадратных метров. На этой площади размещаются ангары, выставочные павильоны, большая трибуна и огромное поле. Экспонаты выставки располагаются и в закрытых павильонах выставочного центра (так называемых шале – небольшой сельский домик в швейцарском стиле), и на открытых площадках. Важной составляющей частью авиационно-космического салона являются воздушные шоу, на которых можно в действии увидеть новые модели самолетов и другой техники.
Главный организатор авиасалона, Французская авиационно-космическая промышленная группа (GIFAS), которая объединяет 400 компаний.
На авиасалоне в Ле Бурже в 2017 году было представлено 2381 экспонентов из 48 стран, продемонстрировано 140 летательных аппаратов (45 участвовали в летной программе).
Россия представляла на выставке как гражданскую, так и военную авиатехнику. Участие в салоне приняли 34 российские компании.
Выставку посетили 322 тысячи человек, в том числе 142 тысячи специалистов.
Авиасалон в Ле Бурже в 2019 году пройдет с 17 по 23 июня. Первые четыре дня выставка будет работать только для специалистов. Последние три дня ее сможет посетить любой желающий.
Россию на авиакосмическом салоне будут представлять Объединенная авиастроительная корпорация с развернутым стендом, Рособоронэкпорт, "Вертолеты России" и Объединенная двигателестроительная корпорация. Они продемонстрируют только гражданскую продукцию и продукцию двойного назначения в виде постеров, моделей и натурных образцов.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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