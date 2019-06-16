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РИА Новости
Война в Сирии

Боевики обстреляли две сирийские провинции и город Алеппо

Вчера, 22:03
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМужчина на одной из улиц в Алеппо
Мужчина на одной из улиц в Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано за сутки в сирийских провинциях Латакия и Хама, а также в городе Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Нахшебба, Кесаб, Ардаш-Даг, Кинсибба, Руейсет-Искандер, Ройс-Услейман, Айн-эль-Ашра, Сафсафа и Ройсет-Рушу провинции Латакия, Хайялин, Хуайз и Каркад провинции Хама, а также района научно-исследовательского центра в городе Алеппо", - заявил Бакин.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
Кроме того, за прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарных акции в населенных пунктах Магрит провинции Латакия и Эт-Табия провинции Дейр-эз-Зор, нуждающимся жителям передали одну тысячу продовольственных наборов.
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