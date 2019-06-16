Александр Лунгин получил на "Кинотавре" приз за режиссуру

СОЧИ, 16 июн - РИА Новости. Приз за режиссуру российского кинофестиваля "Кинотавр" получил Александр Лунгин за фильм "Большая поэзия", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.

Исполнитель одной из главных ролей в фильме Александр Кузнецов получил приз имени Олега Янковского за лучшую мужскую роль.

В основную конкурсную программу вошли 15 картин: "Sheena 667" Григория Добрыгина, "Бык" Бориса Акопова, "Давай разведемся" Анны Пармас, "Куратор" Петра Левченко, "Люби их всех" Марии Агранович, "Мальчик русский" Александра Золотухина, "Большая поэзия" Александра Лунгина, "Верность" Нигины Сайфуллаевой, "Выше неба" Оксаны Карас, "Гроза" Григория Константинопольского, "Мысленный волк" Валерии Гай Германики, "Сторож" Юрия Быкова, "Керосин" Юсупа Разыкова, "Однажды в Трубчевске" Ларисы Садиловой, "Троица" Яе Гэ.