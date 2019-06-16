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РИА Новости
Культура

Александр Лунгин получил на "Кинотавре" приз за режиссуру

Вчера, 21:27
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЦеремония закрытия кинофестиваля "Кинотавр"
Церемония закрытия кинофестиваля Кинотавр
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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СОЧИ, 16 июн - РИА Новости. Приз за режиссуру российского кинофестиваля "Кинотавр" получил Александр Лунгин за фильм "Большая поэзия", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Исполнитель одной из главных ролей в фильме Александр Кузнецов получил приз имени Олега Янковского за лучшую мужскую роль.
Церемония закрытия кинофестиваля Кинотавр
Вчера, 20:30
Главный приз "Кинотавра" получил фильм Акопова "Бык"
В основную конкурсную программу вошли 15 картин: "Sheena 667" Григория Добрыгина, "Бык" Бориса Акопова, "Давай разведемся" Анны Пармас, "Куратор" Петра Левченко, "Люби их всех" Марии Агранович, "Мальчик русский" Александра Золотухина, "Большая поэзия" Александра Лунгина, "Верность" Нигины Сайфуллаевой, "Выше неба" Оксаны Карас, "Гроза" Григория Константинопольского, "Мысленный волк" Валерии Гай Германики, "Сторож" Юрия Быкова, "Керосин" Юсупа Разыкова, "Однажды в Трубчевске" Ларисы Садиловой, "Троица" Яе Гэ.
Фестиваль "Кинотавр" проходил в Сочи с 9 по 16 июня. Крупнейший российский кинофестиваль проходит в Сочи с 1991 года. Его учредил продюсер Марк Рудинштейн, президентом фестиваля был актер Олег Янковский. Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский.
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