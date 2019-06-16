Новосибирскую студентку, обвинившую педагога в изнасиловании, отчисляют

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Студентку, обвинившую преподавателя в изнасиловании, могут отчислить из Новосибирского государственного педагогического университета. Об этом Студентку, обвинившую преподавателя в изнасиловании, могут отчислить из Новосибирского государственного педагогического университета. Об этом сообщает новостной портал NGS.

Девушка не сдала экзамен. По ее словам, проблемы с учебой связаны с депрессивным состоянием из-за изнасилования.

"Я не могу готовиться к экзамену нормально. Я принесла справку в деканат о том, что у меня действительно депрессия, но ее никак не рассматривали", — рассказала она.

По ее словам, раньше проблем с учебой у нее не было. Студентка считает, что в вузе все делают вид, что ничего не произошло.