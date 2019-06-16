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РИА Новости

Новосибирскую студентку, обвинившую педагога в изнасиловании, отчисляют

Вчера, 20:36
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Студентку, обвинившую преподавателя в изнасиловании, могут отчислить из Новосибирского государственного педагогического университета. Об этом сообщает новостной портал NGS.
Девушка не сдала экзамен. По ее словам, проблемы с учебой связаны с депрессивным состоянием из-за изнасилования.
"Я не могу готовиться к экзамену нормально. Я принесла справку в деканат о том, что у меня действительно депрессия, но ее никак не рассматривали", — рассказала она.
По ее словам, раньше проблем с учебой у нее не было. Студентка считает, что в вузе все делают вид, что ничего не произошло.
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Ранее девушка сообщила, что преподаватель вуза изнасиловал ее, однако она побоялась обращаться в правоохранительные органы. Она нашла других студенток, которым он писал сообщения сексуального характера. Следственный комитет начал проверку, но отказал в возбуждении уголовного дела.
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НовосибирскПроисшествия
Популярные комментарии
Интересно и где он её изнасиловал, в аудитории в перерыве между занятиями?
17 июня, 01:19
Igor Loshkov
1140007
- я на севере была золото копала, еслиб не моя звезда с голоду пропала... А тут не прокатило.
17 июня, 06:04
ppervolinen
1200004
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