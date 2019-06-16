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РИА Новости

В Мексике задержали четыре грузовика с нелегальными мигрантами

Вчера, 20:07
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Правоохранительные органы Мексики задержали четыре грузовика в штате Веракрус, в кузовах которых находились почти 800 нелегальных мигрантов, сообщает телеканал Televisa.
По данным телеканала, мигранты были задержаны в ходе совместной операции федеральной полиции, национальной гвардии и национального института по миграции.
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В каждом грузовике в кузове с холодильной установкой находилось около 200 мигрантов, среди которых были мужчины, женщины и дети. Водителей грузовиков доставили в федеральную прокуратуру.
По данным издания Milenio, мигранты из Центральной Америки отправились из города Вильяэрмоса в штате Табаско, но спустя чуть больше трех часов грузовики остановили для проверки. В документах водителей было указано, что они перевозят овощи в Веракрус. Отмечается, что мигранты заплатили от трех до 3,5 тысячи долларов за перевозку на север страны.
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