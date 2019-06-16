В Ростове загорелся двухэтажный ангар

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Двухэтажный металлический ангар загорелся на площади 600 квадратных метров в Ростове-на-Дону, есть угроза перехода огня на соседние здания, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

"В переулке Нефтяной загорелась кровля ангара размером 25 на 30 метров. Площадь пожара составляет 600 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.