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РИА Новости

В Ростове загорелся двухэтажный ангар

Вчера, 19:02
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Двухэтажный металлический ангар загорелся на площади 600 квадратных метров в Ростове-на-Дону, есть угроза перехода огня на соседние здания, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
"В переулке Нефтяной загорелась кровля ангара размером 25 на 30 метров. Площадь пожара составляет 600 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, существует угроза распространения пожара на соседние здания. Борьбу с огнем в настоящее время ведут 63 человека и 19 единиц техники.
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Краснодаре. 30 марта 2019
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