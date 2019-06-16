Эмир Кувейта пригласил Путина в страну

ДОХА, 16 июн - РИА Новости. Эмир Кувейта шейх Сабах Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах получил в воскресенье послание от президента РФ Владимира Путина с поздравлением по случаю 90-летия и пригласил российского лидера с визитом в эмират, сообщило Эмир Кувейта шейх Сабах Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах получил в воскресенье послание от президента РФ Владимира Путина с поздравлением по случаю 90-летия и пригласил российского лидера с визитом в эмират, сообщило Кувейтское госагентство новостей

Как отметило агентство, поздравление передал посол России в Кувейте Николай Макаров министру по делам канцелярии эмира Али Джаберу Ас Сабаху. В нем президент России отметил роль, которую сыграл шейх Ас Сабах в установлении дипломатических отношений между двумя странами, а также "личную роль, которую сыграл эмир в развитии политических, экономических, торговых и инвестиционных отношений между двумя странами и двумя дружественными народами, что способствует укреплению безопасности и стабильности в регионе".

Агентство сообщило, что эмир Кувейта "поблагодарил за поздравление и указал на исторически прочные отношения между двумя дружественными странами, которые значительно развились за время правления президента РФ", выразив надежду на рост совместного сотрудничества во всех областях. "Эмир снова адресовал приглашение российскому президенту нанести визит в Кувейт в качестве дорогого гостя кувейтского народа и его высочества", - говорится в сообщении агентства. Ас Сабах пожелал России и ее народу "всех благ, прогресса и процветания", а отношениям между странами - "еще большего прогресса".

Эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах родился 16 июня 1929 года в Эль-Кувейте (протекторат Великобритании до 1961 года, сейчас - столица государства Кувейт). Нынешний эмир является четвертым сыном десятого правителя Кувейта шейха Ахмеда Аль Джабера Ас Сабаха (1921-1950).