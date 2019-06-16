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РИА Новости

Эмир Кувейта пригласил Путина в страну

Вчера, 18:48
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© AFP 2019 / Yasser Al-ZayyatЭмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
© AFP 2019 / Yasser Al-Zayyat
Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Архивное фото
ДОХА, 16 июн - РИА Новости. Эмир Кувейта шейх Сабах Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах получил в воскресенье послание от президента РФ Владимира Путина с поздравлением по случаю 90-летия и пригласил российского лидера с визитом в эмират, сообщило Кувейтское госагентство новостей.
Как отметило агентство, поздравление передал посол России в Кувейте Николай Макаров министру по делам канцелярии эмира Али Джаберу Ас Сабаху. В нем президент России отметил роль, которую сыграл шейх Ас Сабах в установлении дипломатических отношений между двумя странами, а также "личную роль, которую сыграл эмир в развитии политических, экономических, торговых и инвестиционных отношений между двумя странами и двумя дружественными народами, что способствует укреплению безопасности и стабильности в регионе".
Агентство сообщило, что эмир Кувейта "поблагодарил за поздравление и указал на исторически прочные отношения между двумя дружественными странами, которые значительно развились за время правления президента РФ", выразив надежду на рост совместного сотрудничества во всех областях. "Эмир снова адресовал приглашение российскому президенту нанести визит в Кувейт в качестве дорогого гостя кувейтского народа и его высочества", - говорится в сообщении агентства. Ас Сабах пожелал России и ее народу "всех благ, прогресса и процветания", а отношениям между странами - "еще большего прогресса".
Эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах родился 16 июня 1929 года в Эль-Кувейте (протекторат Великобритании до 1961 года, сейчас - столица государства Кувейт). Нынешний эмир является четвертым сыном десятого правителя Кувейта шейха Ахмеда Аль Джабера Ас Сабаха (1921-1950).
Владимир Путин во время встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани на полях саммита СВМДА в государственном комплексе Дворец Навруз в Душанбе. 15 июня 2019
15 июня, 10:57
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После кончины эмира Кувейта шейха Джабера Аль Ахмеда Ас Сабаха в январе 2006 года его преемником стал наследный принц шейх Саад Аль Абдалла Ас Салем Ас Сабах. Однако парламент признал его недееспособным и избрал эмиром шейха Сабаха Аль Ахмеда Аль Джабера Ас Сабаха. В январе 2006 года он принес присягу в парламенте и стал пятым эмиром Кувейта после получения независимости в 1961 году.
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Владимир ПутинКувейтРоссияВ мире
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