Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-16T17:41Z
https://ria.ru/20190616/1555613211.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/91670/97/916709721_0:0:2404:1353_1036x0_80_0_0_404dfa2148a7a2fe57df9196af89ec13.jpg
РИА Новости

Том Хэнкс "ограбил" магазин

Вчера, 17:38
10986
© AFP 2019 / Jamie McCarthy/Getty Images/AFP Том Хэнкс
Том Хэнкс
© AFP 2019 / Jamie McCarthy/Getty Images/AFP
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Голливудский актер Том Хэнкс "ограбил" магазин в Лос-Анджелесе, поспорив с телеведущим Джимми Киммелом.
В эфире телешоу Киммел охарактеризовал Хэнкса как крайне положительного человека, который никогда не был замешан в скандальных историях. Ведущий предложил ему зайти в ближайшую сувенирную лавку, чтобы вынести оттуда любой предмет, не заплатив.
Актер принял вызов и "украл" из магазина несколько бутафорских статуэток "Оскар" и собственную картонную фигуру. Позже за них расплатился охранник голливудской звезды.
Том Хэнкс — лауреат двух премий "Оскар" за лучшую главную мужскую роль. Киноакадемики отметили работу актера в фильмах "Филадельфия" (1993) и "Форрест Гамп" (1994). Всего на счету Хэнкса более 50 работ в кино.
391005259
Обсудить 0
Том ХэнксЛос-АнджелесОбщество
Рекомендуем
Четвертая Реальная премия MUSICBOX 2016
В Сети прокомментировали слова Лолиты о "потомках Нострадамуса"
РИА
Новости
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
В Чемодановке и двух соседних селах ввели сухой закон
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток — 2 в Ленинградской области
Совбез заявил об отсутствии оснований для остановки "Северного потока — 2"
Продюсер Бари Алибасов продемонстрировал свою квартиру в Москве
Коту Алибасова предложили рекламные контракты на 150 тысяч долларов
Лента
новостей
Молоко в бутылках
Российские молокозаводы подадут общий иск на китайскую фирму
Аптека
Росздравнадзор выявил грубые нарушения прав граждан на льготные лекарства
Михаил Саакашвили
Саакашвили захотел убрать административный центр из Киева
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его жена Сара
Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной еды
Сотрудники службы спасения Украины на месте взрыва газа на пересечении улиц Бульварная-Кудрявская и Тургеневской в Киеве. 15 июня 2019
Стали известны подробности взрыва в центре Киева
Участники митинга За закон и справедливость на проспекте Сахарова в Москве.
В Москве на митинг в поддержку Голунова пришли около 1,6 тысячи человек
Портрет Александра Захарченко в Донецке
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
ДТП на 59 км автодороги Воронеж-Луганск в Хохольском районе Воронежской области
Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео
Церемония закрытия кинофестиваля Кинотавр
Объявлены победители "Кинотавра"
Покупатели в супермаркете
В России появится новая маркировка продуктов, пишут СМИ
Певица Светлана Лобода
Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с Лазаревым
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:45В Минпросвещения прокомментировали претензии к обновлению перечня учебников
11:44СМИ: у берегов Турции после крушения лодки погибли восемь мигрантов
11:43Иранские ядерщики ждут решения по сокращению обязательств в ядерной сделке
11:40ЕС одобрил новую стратегию развития отношений с Центральной Азией
11:39В Ливии создадут новое правительство в случае взятия Триполи
11:39Ветеран ФСБ прокомментировал доклад о миграционном кризисе в ЕС
11:38Рейс из Нижневартовска задержали на девять часов из-за открывшегося трапа
11:37Взорвавшийся в Махачкале танкер с нефтью планируют выгрузить в понедельник
11:32Премьер Молдавии представила нового министра экономики
11:31В ОНФ предложили запретить продажу крепкого алкоголя в розничных магазинах
11:30Роскомнадзор удалил фейковую информацию о конфликте в Чемодановке
11:30Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе
11:29Иран в конце июня превысит объем разрешенного к хранению обогащенного урана
11:26В Азербайджане заявили о гибели четырех человек из-за стрельбы на рынке
11:26Эксперты не успели подготовить исследование по делу "Седьмой студии"
11:25Риск атак на российские энергосети со стороны США есть, считает эксперт
11:25Еврокомиссар отметил единый подход Запада и России к кризису в Молдавии
11:24Нефтегавань в Махачкале после взрыва на танкере работает без ограничений
11:24Михаила Бабича назначили заместителем министра экономического развития
11:21Трое жителей Ижевска убили двух мужчин и похитили десять миллионов рублей
Лента новостейМолния