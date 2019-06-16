МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Голливудский актер Том Хэнкс "ограбил" магазин в Лос-Анджелесе, поспорив с телеведущим Джимми Киммелом.

В эфире телешоу Киммел охарактеризовал Хэнкса как крайне положительного человека, который никогда не был замешан в скандальных историях. Ведущий предложил ему зайти в ближайшую сувенирную лавку, чтобы вынести оттуда любой предмет, не заплатив.

Актер принял вызов и "украл" из магазина несколько бутафорских статуэток "Оскар" и собственную картонную фигуру. Позже за них расплатился охранник голливудской звезды.