Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Переходный военный совет Судана готов сформировать правительство технократов и передать ему власть, заявил в интервью арабскому спутниковому телеканалу Переходный военный совет Судана готов сформировать правительство технократов и передать ему власть, заявил в интервью арабскому спутниковому телеканалу Sky News Arabia заместитель главы совета Мухаммад Хамдан Декло.

"Переходный (военный - ред.) совет готов к формированию в самое ближайшее время правительства технократов, которое будет представлять всех суданцев", - сказал Декло.

Он также подчеркнул, что военный совет Судана стремится к проведению свободных и честных выборов в присутствии международных наблюдателей.

Обстановка в столице Судана и в целом в стране резко обострилась 3 июня, когда суданские военные разогнали часть палаточного лагеря в Хартуме перед штаб-квартирой главного командования ВС. В результате столкновений погибли несколько десятков человек. Оппозиция ответила военным забастовкой и акциями гражданского неповиновения и призвала как можно быстрее передать власть гражданскому правительству.