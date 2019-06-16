МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Переходный военный совет Судана готов сформировать правительство технократов и передать ему власть, заявил в интервью арабскому спутниковому телеканалу Sky News Arabia заместитель главы совета Мухаммад Хамдан Декло.
"Переходный (военный - ред.) совет готов к формированию в самое ближайшее время правительства технократов, которое будет представлять всех суданцев", - сказал Декло.
Он также подчеркнул, что военный совет Судана стремится к проведению свободных и честных выборов в присутствии международных наблюдателей.
Обстановка в столице Судана и в целом в стране резко обострилась 3 июня, когда суданские военные разогнали часть палаточного лагеря в Хартуме перед штаб-квартирой главного командования ВС. В результате столкновений погибли несколько десятков человек. Оппозиция ответила военным забастовкой и акциями гражданского неповиновения и призвала как можно быстрее передать власть гражданскому правительству.
Переходный военсовет обвиняет оппозицию в лице "Сил за свободу и перемены" в ухудшении ситуации в области безопасности. По мнению армии, блокирование дорог, установка незаконных КПП, к которым прибегают вдохновляемые оппозицией демонстранты, противоречат международному праву и являются не политической деятельностью, а преступлением и посягательством на свободу граждан.
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