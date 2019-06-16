Следователи оценят действия участниц потасовки, в которой погиб саратовец

САРАТОВ, 16 июн - РИА Новости. Следователи в Саратове дадут правовую оценку действиям всех девушек, в ходе конфликта с которыми в субботу смертельное ножевое ранение получил молодой человек, сделавший им замечание из-за брошенного мусора в магазине, сообщило в воскресенье областное СУСК.

Ранее следствие сообщило, что в ночь на субботу в круглосуточном магазине на улице Серова 27-летний посетитель сделал замечание компании девушек, бросивших упаковку от сигарет на пол, а в ходе ссоры с оскорблениями в его адрес облил одну из девушек пивом. По данным СК, затем участники потасовки вышли на улицу, где агрессивные девушки стали наносить молодому человеку удары, а одна из них нанесла ему смертельное ножевое ранение в спину.

Сотрудники Росгвардии по горячим следам на соседней улице задержали участниц потасовки, в отношении одной из них следователи завели уголовное дело.

"Следователями СК 23-летняя подозреваемая задержана... Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего". Решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Кроме того, будет дана юридическая оценка действиям всех девушек, принимавших участие в конфликте", - говорится в сообщении.