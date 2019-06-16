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РИА Новости

В ЛНР заявили о сбитом беспилотнике ВСУ

Вчера, 17:02
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБеспилотник ВСУ
Беспилотник ВСУ
© РИА Новости / Стрингер
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Беспилотник ВСУ. Архивное фото
ЛУГАНСК, 16 июн — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат украинских силовиков в Донбассе, заявил в воскресенье журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Полёты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены и являются нарушением минских договоренностей.
"Сегодня нашими военнослужащими на Попаснянском направлении была предотвращена попытка применения противником беспилотного летательного аппарата", - рассказал Филипоненко.
Он уточнил, что беспилотник типа "Фантом" был зафиксирован и уничтожен в районе подконтрольного ЛНР поселка Голубовское. По словам Филипоненко, фото и видео, сделанные беспилотником, изучаются специалистами Народной милиции ЛНР.
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