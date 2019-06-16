В ЛНР заявили о сбитом беспилотнике ВСУ

Полёты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены и являются нарушением минских договоренностей.

"Сегодня нашими военнослужащими на Попаснянском направлении была предотвращена попытка применения противником беспилотного летательного аппарата", - рассказал Филипоненко.

Он уточнил, что беспилотник типа "Фантом" был зафиксирован и уничтожен в районе подконтрольного ЛНР поселка Голубовское. По словам Филипоненко, фото и видео, сделанные беспилотником, изучаются специалистами Народной милиции ЛНР.