В ЛНР заявили о сбитом беспилотнике ВСУ

ЛУГАНСК, 16 июн — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат украинских силовиков в Донбассе, заявил в воскресенье журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Полёты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены и являются нарушением минских договоренностей.
"Сегодня нашими военнослужащими на Попаснянском направлении была предотвращена попытка применения противником беспилотного летательного аппарата", - рассказал Филипоненко.
Он уточнил, что беспилотник типа "Фантом" был зафиксирован и уничтожен в районе подконтрольного ЛНР поселка Голубовское. По словам Филипоненко, фото и видео, сделанные беспилотником, изучаются специалистами Народной милиции ЛНР.