Глава ПНС Ливии утверждает, что войска Хафтара терпят поражение под Триполи

КАИР, 16 июн — РИА Новости. Глава заседающего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж заявил в воскресенье, что войска, лояльные маршалу Халифе Хафтару, терпят поражение под Триполи.

Саррадж в воскресенье выступил перед многочисленными сторонниками и журналистами в ливийской столице Триполи. Во время своей речи он призвал к проведению всеобщей межливийской конференции для выработки дорожной карты по выходу страны из нынешнего кризиса.

Часть своей речи глава кабмина ПНС посвятил боям в окрестностях Триполи, которые ведут лояльные ему силы с Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара.

"Нашей доблестной армии и вспомогательным силам удалось преподать его (Хафтара – ред.) боевикам урок храбрости и боевой выучки. Была развеяна повторяемая им ложь о профессиональной армии и о том, что ее вхождение в Триполи станет лишь двухдневной прогулкой. И вот сегодня она сломлена и терпит поражение", - сказал Саррадж в ходе своего выступления.

Речь транслировали спутниковые ливийские телеканалы.

Саррадж отметил, что силы ПНС будут "продолжать вести боевые действия, пока не разобьют агрессора и не положат конец его диктатуре".

Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на столицу для ее "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В настоящее время в районе столицы Ливии продолжаются позиционные бои.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент под руководством Агилы Салеха, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.