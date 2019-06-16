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РИА Новости

В Аргентине начнут восстанавливать электроснабжение через четыре часа

Вчера, 16:06
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 июн - РИА Новости. Электричество в Аргентине начнет восстанавливаться примерно через четыре часа, сообщил телеканалу TN замминистра гражданской защиты Даниэль Руссо.
По его словам, ситуация начнет нормализоваться между 14 и 16 часами (20-22 мск).
Чиновник добавил, что нарушения электроснабжения отразились на работе метро, некоторых поездов и светофоров.
Сбой в системе энергоснабжения в воскресенье утром оставил Аргентину и Уругвай без электричества, в Уругвае энергоснабжение начало восстанавливаться.
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