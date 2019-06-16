В Аргентине начнут восстанавливать электроснабжение через четыре часа

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 июн - РИА Новости. Электричество в Аргентине начнет восстанавливаться примерно через четыре часа, сообщил телеканалу Электричество в Аргентине начнет восстанавливаться примерно через четыре часа, сообщил телеканалу TN замминистра гражданской защиты Даниэль Руссо.

По его словам, ситуация начнет нормализоваться между 14 и 16 часами (20-22 мск).

Чиновник добавил, что нарушения электроснабжения отразились на работе метро, некоторых поездов и светофоров.