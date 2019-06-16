В Уругвае начали восстанавливать электроснабжение

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 июн - РИА Новости. Электроснабжение начало восстанавливаться в Уругвае, сообщила Национальная электроэнергетическая компания страны (UTE).
"UTE информирует, что несмотря на серьезное отключение, затронувшее регион, система восстанавливается. Уже есть ряд прибрежных городов, где есть электричество, и продолжается работа по полному восстановлению", - говорится в сообщении компании в Twitter.
Сбой в системе энергоснабжения в воскресенье утром оставил Аргентину и Уругвай без электричества, сообщил аргентинский дистрибьютор электроэнергии Edesur.
Электричества в Аргентине нет уже больше двух часов.
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