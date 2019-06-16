"Кинотавр", день седьмой. В каких нарядах дефилировали звезды фестиваля

Актриса Ирина Гринёва на фестивале "Кинотавр" в Сочи.
Актриса Ирина Гринёва на фестивале "Кинотавр" в Сочи.
Актриса Юлия Пересильд на бранче в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
Актриса Юлия Пересильд на бранче в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
Актриса Мария Шалаева на фестивале российского кино "Кинотавр".
Актриса Мария Шалаева на фестивале российского кино "Кинотавр".
Актриса Мария Шумакова на набережной в Сочи во время 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
Актриса Мария Шумакова на набережной в Сочи во время 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
Актриса Дарья Повереннова на бранче фестиваля российского кино "Кинотавр".
Актриса Дарья Повереннова на бранче фестиваля российского кино "Кинотавр".
Актриса Елена Подкаминская на бранче во время фестиваля российского кино "Кинотавр".
Актриса Елена Подкаминская на бранче во время фестиваля российского кино "Кинотавр".
Актрисы Мария Шалаева, Виктория Толстоганова и Любовь Аксёнова (слева направо) на 30-м Открытом фестивале российского кино "Кинотавр".
Актрисы Мария Шалаева, Виктория Толстоганова и Любовь Аксёнова (слева направо) на 30-м Открытом фестивале российского кино "Кинотавр".
Актриса Екатерина Шпица в Сочи на фестивале "Кинотавр".
Актриса Екатерина Шпица в Сочи на фестивале "Кинотавр".
Актриса Виктория Толстоганова в Сочи во время работы 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
Актриса Виктория Толстоганова в Сочи во время работы 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
Актриса Сабина Ахметова на бранче в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
Актриса Сабина Ахметова на бранче в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".
Актриса Анна Пескова на фестивале российского кино "Кинотавр".
Актриса Анна Пескова на фестивале российского кино "Кинотавр".