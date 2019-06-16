"Кинотавр", день седьмой. В каких нарядах дефилировали звезды фестиваля

Завершил свою работу юбилейный 30-й Открытый фестиваль российского кино "Кинотавр". Каждый день — разнообразная программа: конкурсные и специальные показы, пресс-конференции, бранчи, встречи с создателями фильмов, концерты и вечеринки. И, конечно, на каждом фестивале гости, фанаты и поклонники с интересом разглядывают наряды популярных актрис, режиссеров, светских львиц.