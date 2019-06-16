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РИА Новости
Культура

"Кинотавр", день седьмой. В каких нарядах дефилировали звезды фестиваля

Вчера, 16:15
48447
Завершил свою работу юбилейный 30-й Открытый фестиваль российского кино "Кинотавр". Каждый день — разнообразная программа: конкурсные и специальные показы, пресс-конференции, бранчи, встречи с создателями фильмов, концерты и вечеринки. И, конечно, на каждом фестивале гости, фанаты и поклонники с интересом разглядывают наряды популярных актрис, режиссеров, светских львиц.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Наталья Бардо на 30-м Открытом фестивале российского кино "Кинотавр".
Актриса Наталья Бардо на 30-м Открытом фестивале российского кино Кинотавр
1 из 14
Актриса Наталья Бардо на 30-м Открытом фестивале российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Ирина Гринёва на фестивале "Кинотавр" в Сочи.

Актриса Ирина Гринёва на 30-м Открытом фестивале российского кино Кинотавр
2 из 14

Актриса Ирина Гринёва на фестивале "Кинотавр" в Сочи.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Любовь Толкалина на 30-м Открытом фестивале российского кино "Кинотавр".
Актриса Любовь Толкалина на 30-м Открытом фестивале российского кино Кинотавр
3 из 14
Актриса Любовь Толкалина на 30-м Открытом фестивале российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Юлия Пересильд на бранче в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".

Актриса Юлия Пересильд на бранче в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино Кинотавр
4 из 14

Актриса Юлия Пересильд на бранче в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Мария Шалаева на фестивале российского кино "Кинотавр".

Актриса Мария Шалаева на 30-м Открытом фестивале российского кино Кинотавр
5 из 14

Актриса Мария Шалаева на фестивале российского кино "Кинотавр".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Мария Шумакова на набережной в Сочи во время 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".

Актриса Мария Шумакова на бранче в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино Кинотавр
6 из 14

Актриса Мария Шумакова на набережной в Сочи во время 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Дарья Повереннова на бранче фестиваля российского кино "Кинотавр".

Актриса Дарья Повереннова на бранче в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино Кинотавр
7 из 14

Актриса Дарья Повереннова на бранче фестиваля российского кино "Кинотавр".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГлавный редактор журнала "Hello!" Светлана Бондарчук на 30-м Открытом фестивале российского кино "Кинотавр".
Главный редактор журнала Hello! Светлана Бондарчук на 30-м Открытом фестивале российского кино Кинотавр
8 из 14
Главный редактор журнала "Hello!" Светлана Бондарчук на 30-м Открытом фестивале российского кино "Кинотавр".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Елена Подкаминская на бранче во время фестиваля российского кино "Кинотавр".

Актриса Елена Подкаминская на бранче в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино Кинотавр
9 из 14

Актриса Елена Подкаминская на бранче во время фестиваля российского кино "Кинотавр".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актрисы Мария Шалаева, Виктория Толстоганова и Любовь Аксёнова (слева направо) на 30-м Открытом фестивале российского кино "Кинотавр".

Актрисы Мария Шалаева, Виктория Толстоганова и Любовь Аксенова на 30-м Открытом фестивале российского кино Кинотавр
10 из 14

Актрисы Мария Шалаева, Виктория Толстоганова и Любовь Аксёнова (слева направо) на 30-м Открытом фестивале российского кино "Кинотавр".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Екатерина Шпица в Сочи на фестивале "Кинотавр".

Актриса Екатерина Шпица на бранче в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино Кинотавр
11 из 14

Актриса Екатерина Шпица в Сочи на фестивале "Кинотавр".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Виктория Толстоганова в Сочи во время работы 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".

Актриса Виктория Толстоганова на бранче в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино Кинотавр
12 из 14

Актриса Виктория Толстоганова в Сочи во время работы 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Сабина Ахметова на бранче в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".

Актриса Сабина Ахметова на бранче в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино Кинотавр
13 из 14

Актриса Сабина Ахметова на бранче в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Анна Пескова на фестивале российского кино "Кинотавр".

Актриса Анна Пескова на бранче в рамках 30-го Открытого фестиваля российского кино Кинотавр
14 из 14

Актриса Анна Пескова на фестивале российского кино "Кинотавр".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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