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РИА Новости

Глава ПНС Саррадж представил инициативу по выходу Ливии из кризиса

Вчера, 14:41
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© Фото : Виталий Зайцев Файез Саррадж
Файез Саррадж
© Фото : Виталий Зайцев
Файез Саррадж . Архивное фото
КАИР, 16 июн - РИА Новости. Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж представил инициативу по выходу Ливии из кризиса, в частности предложение по выработке "дорожной карты" по предстоящим выборам в стране.
Ранее в МИД РФ сообщили, что спецпредставитель президента, замглавы МИД РФ Михаил Богданов поговорил с главой МИД правительства национального согласия Ливии Мухаммедом Сиялой, тот рассказал ему о подготовке новых инициатив ПНС по урегулированию кризиса.
"Сегодня я представляю инициативу, содержащуюся в созыве межливийской конференции в координации с миссией ООН (по Ливии – ред.), представляющей национальные силы и составные части ливийского народа. В ходе конференции будет достигнуто соглашение о "дорожной карте" для следующего этапа и установлении соответствующей конституционной базы для проведения президентских и парламентских выборов до конца 2019 года", - заявил Саррадж в ходе выступления в воскресенье.
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Кроме того, Саррадж призвал международное сообщество поддержать инициативу и начать международное расследование "военных преступлений" и "преступлений против человечности", совершенных во время "нападения" на ливийскую столицу и другие города.
Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на столицу для ее "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В настоящее время в районе столицы Ливии продолжаются позиционные бои.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент под руководством Агилы Салеха, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
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