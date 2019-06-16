Глава ПНС Саррадж представил инициативу по выходу Ливии из кризиса

КАИР, 16 июн - РИА Новости. Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж представил инициативу по выходу Ливии из кризиса, в частности предложение по выработке "дорожной карты" по предстоящим выборам в стране.

Ранее в МИД РФ сообщили, что спецпредставитель президента, замглавы МИД РФ Михаил Богданов поговорил с главой МИД правительства национального согласия Ливии Мухаммедом Сиялой, тот рассказал ему о подготовке новых инициатив ПНС по урегулированию кризиса.

"Сегодня я представляю инициативу, содержащуюся в созыве межливийской конференции в координации с миссией ООН (по Ливии – ред.), представляющей национальные силы и составные части ливийского народа. В ходе конференции будет достигнуто соглашение о "дорожной карте" для следующего этапа и установлении соответствующей конституционной базы для проведения президентских и парламентских выборов до конца 2019 года", - заявил Саррадж в ходе выступления в воскресенье.

Кроме того, Саррадж призвал международное сообщество поддержать инициативу и начать международное расследование "военных преступлений" и "преступлений против человечности", совершенных во время "нападения" на ливийскую столицу и другие города.

Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на столицу для ее "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В настоящее время в районе столицы Ливии продолжаются позиционные бои.