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РИА Новости

Прокуратура начала проверку из-за расцепки вагона у поезда в Брянске

Вчера, 13:31
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Прокуратура начала проверку из-за случая с расцепкой вагона пассажирского поезда Брянск-Москва, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
Ранее ряд СМИ сообщил, что у пассажирского поезда Брянск-Москва во время движения отцепился один из вагонов, из-за чего более чем на 3 часа было задержано отправление. В Московской железной дороге опровергли информацию, что "поезд потерял вагон на ходу", ведомство отметило, что "нештатная работа сцепного устройства, соединяющего вагоны, произошла на станции, при отправлении".
"Брянская транспортная прокуратура организовала проверку по факту расцепки вагонов пассажирского поезда № 738 сообщением Брянск-Москва", - говорится в сообщении.
По данным железнодорожников, неисправность оборудования не удалось устранить оперативно, для пассажиров в 10.05 на станцию Брянск-Орловской был подан резервный состав, который в 10.22 отправился в Москву. Отправление было задержано на 3 часа 17 минут.
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