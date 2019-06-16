Прокуратура начала проверку из-за расцепки вагона у поезда в Брянске

Ранее ряд СМИ сообщил, что у пассажирского поезда Брянск-Москва во время движения отцепился один из вагонов, из-за чего более чем на 3 часа было задержано отправление. В Московской железной дороге опровергли информацию, что "поезд потерял вагон на ходу", ведомство отметило, что "нештатная работа сцепного устройства, соединяющего вагоны, произошла на станции, при отправлении".