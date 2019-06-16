Экс-министры финансов и связи Алжира предстали перед судом

ДОХА, 16 июн - РИА Новости. Бывший министр финансов Алжира Керим Джоуди и экс-министр связи Амар То предстали в воскресенье перед судом по обвинению в коррупции, сообщил алжирский телеканал "Ан-Нахар".

С апреля, когда президент Алжира Абдельазиз Бутефлика подал в отставку, в стране не прекращаются демонстрации протеста с требованием привлечения к ответственности бывших чиновников. В частности, прокуратура начала расследования в отношении премьер-министра, многих других министров и брата экс-президента, который долгие годы был его советником.