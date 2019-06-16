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РИА Новости

Экс-министры финансов и связи Алжира предстали перед судом

Вчера, 13:18
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© РИА Новости / Первенцев / Перейти в фотобанкВид на город Алжир
Вид на город Алжир
© РИА Новости / Первенцев
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Вид на город Алжир. Архивное фото
ДОХА, 16 июн - РИА Новости. Бывший министр финансов Алжира Керим Джоуди и экс-министр связи Амар То предстали в воскресенье перед судом по обвинению в коррупции, сообщил алжирский телеканал "Ан-Нахар".
По информации телеканала, они обвиняются в превышении полномочий, предоставлении преференций на незаконных основаниях, заключении незаконных сделок.
С апреля, когда президент Алжира Абдельазиз Бутефлика подал в отставку, в стране не прекращаются демонстрации протеста с требованием привлечения к ответственности бывших чиновников. В частности, прокуратура начала расследования в отношении премьер-министра, многих других министров и брата экс-президента, который долгие годы был его советником.
Мечеть Джамаа аль-Джазаир в Алжире
12 июня, 19:22
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Алжир (республика)В мире
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