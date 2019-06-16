Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-16T12:56Z
https://ria.ru/20190616/1555608343.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155150/18/1551501837_0:340:2788:1908_1036x0_80_0_0_fcdad82894ca0cee150f677367f9b93f.jpg
РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Глава МИД Украины рад приходу Майи Санду на пост премьера Молдавии

Вчера, 12:56
1369
© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
© Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин . Архивное фото
КИЕВ, 16 июн – РИА Новости. Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что рад приходу Майи Санду на пост премьер-министра Молдавии.
"Я, кстати, очень рад, что именно Майя Санду возглавила правительство. С удовольствием вспоминаю общение с ней на мероприятиях Европейской народной партии", - написал Климкин в соцсети Facebook.
В Молдавии в начале июня обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство, которое возглавила Майя Санду. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.
На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.
После нескольких дней политического противостояния Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. В субботу Конституционный суд Молдавии отменил решения о роспуске парламента и проведении досрочных выборов, что позволило преодолеть политический кризис.
Премьер-министр Молдавии Майя Санду общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
15 июня, 10:35
Правительство Молдавии Майи Санду приступило к работе
41720013
Обсудить 2
Политический кризис в МолдавииМайя СандуПавел КлимкинМолдавияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
В Бундестаге раскритиковали Меркель из-за политики в отношении России
РИА
Новости
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Пушков оценил видео с бегущим через фонтан Зеленским
Президент РФ Владимир Путин
Песков рассказал о подходах Путина в отношении Украины
Певица Лолита Милявская
Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало о Крыме
Лента
новостей
Сотрудники службы спасения Украины на месте взрыва газа на пересечении улиц Бульварная-Кудрявская и Тургеневской в Киеве. 15 июня 2019
Стали известны подробности взрыва в центре Киева
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
Guardian: Британия и Россия прорабатывают возможность встречи Мэй и Путина
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
В Кремле прокомментировали ситуацию в Оманском заливе
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи
Песков: от США не поступало инициатив по возможной встрече Путина и Трампа
Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан
Еврокомиссар Хан и Майя Санду обсудили Соглашение об ассоциации с ЕС
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Болтон заявил, что Мадуро заключил с Россией оборонный контракт
Заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон
Замглавы СММ ОБСЕ оценит обстановку на участках разведения сил в Донбассе
Зеленский пробежал через работающий фонтан в Мариуполе
Зеленский пробежал через работающий фонтан в Мариуполе
Ренато Усатый
Молдавский политик Усатый заявил о своем задержании при въезде в страну
Наблюдатели ОБСЕ в Донецкой области
Миссия ОБСЕ зафиксировала обстрел школы в Донбассе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:50Физики открыли новые странные черты у квантовой неопределенности
11:46Адвокат сообщил о беспрецедентном давлении на суды по делу Кочаряна
11:45В Минпросвещения прокомментировали претензии к обновлению перечня учебников
11:44СМИ: у берегов Турции после крушения лодки погибли восемь мигрантов
11:43Иранские ядерщики ждут решения по сокращению обязательств в ядерной сделке
11:40ЕС одобрил новую стратегию развития отношений с Центральной Азией
11:39В Ливии создадут новое правительство в случае взятия Триполи
11:39Ветеран ФСБ прокомментировал доклад о миграционном кризисе в ЕС
11:38Рейс из Нижневартовска задержали на девять часов из-за открывшегося трапа
11:37Взорвавшийся в Махачкале танкер с нефтью планируют выгрузить в понедельник
11:32Премьер Молдавии представила нового министра экономики
11:31В ОНФ предложили запретить продажу крепкого алкоголя в розничных магазинах
11:30Роскомнадзор удалил фейковую информацию о конфликте в Чемодановке
11:30Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе
11:29Иран в конце июня превысит объем разрешенного к хранению обогащенного урана
11:26В Азербайджане заявили о гибели четырех человек из-за стрельбы на рынке
11:26Эксперты не успели подготовить исследование по делу "Седьмой студии"
11:25Риск атак на российские энергосети со стороны США есть, считает эксперт
11:25Еврокомиссар отметил единый подход Запада и России к кризису в Молдавии
11:24Нефтегавань в Махачкале после взрыва на танкере работает без ограничений
Лента новостейМолния