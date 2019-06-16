Глава МИД Украины рад приходу Майи Санду на пост премьера Молдавии

КИЕВ, 16 июн – РИА Новости. Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что рад приходу Майи Санду на пост премьер-министра Молдавии.

"Я, кстати, очень рад, что именно Майя Санду возглавила правительство. С удовольствием вспоминаю общение с ней на мероприятиях Европейской народной партии", - написал Климкин в соцсети Facebook

В Молдавии в начале июня обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство, которое возглавила Майя Санду. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.

На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.