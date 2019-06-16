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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала 14 нарушений перемирия в Сирии

10:25
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМестные жители на одной из улиц в Алеппо
Местные жители на одной из улиц в Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 14 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 19, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 14 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – десять, Хама – три, Алеппо - один. Турецкой частью представительства зафиксировано 19 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – один, Хама – 18", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел две гуманитарные акции. Жителям населенных пунктов Магрит (провинция Латакия) и Эт-Табия (провинция Дейр-эз-Зор) выдали по 500 продовольственных наборов.
В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось, их 234.
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Война в СирииСирияРоссияВ мире
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