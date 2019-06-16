Россия за сутки зафиксировала 14 нарушений перемирия в Сирии

Местные жители на одной из улиц в Алеппо

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 14 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 19, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 14 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – десять, Хама – три, Алеппо - один. Турецкой частью представительства зафиксировано 19 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – один, Хама – 18", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел две гуманитарные акции. Жителям населенных пунктов Магрит (провинция Латакия) и Эт-Табия (провинция Дейр-эз-Зор) выдали по 500 продовольственных наборов.