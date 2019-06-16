В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать вкусную клубнику

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В Роспотребнадзоре посоветовали, как выбрать вкусную клубнику, и отметили, что из-за короткого срока хранения ягоды ее следует покупать ровно столько, сколько готовы съесть за несколько дней, сообщается на сайте ведомства.

Роспотребнадзор напомнил, что следует покупать сухую, без признаков гниения клубнику однородного цвета и с насыщенным ягодным запахом. А сладость клубники можно определить по черенку, если между ягодой и листиками есть расстояние, то она будет сладкой, если же листики плотно к ней прилегают, то с кислинкой.

"У клубники короткий срок хранения, это нежная и быстропортящаяся ягода. Покупайте ровно столько, сколько вы готовы съесть за следующие несколько дней. Если вы хотите сохранить клубнику на более длительный срок, заморозьте ее в герметичном пакете или емкости для заморозки продуктов", - говорится в сообщении.

Добавляется, что клубнику необходимо тщательно промывать, употребление плохо вымытых ягод может привести к заражению кишечными и паразитарными инфекциями.

Отмечается, что употребление всего пяти ягод компенсирует дневную потребность организма человека в витамине С, а фолиевой кислоты в клубнике больше, чем в винограде и малине. Кроме того, в ней содержится значительное количество йода, клетчатки, сахарозы и фруктозы, а ее калорийность не превышает 36 калорий.