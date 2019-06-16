Иран должен почувствовать дивиденды от ядерной сделки, считает посол

ТЕГЕРАН, 16 июн – РИА Новости. Иран должен почувствовать дивиденды от ядерной сделки после выхода США из договоренности и введения Вашингтоном санкций, заявил посол РФ в Тегеране Леван Джагарян.

"Я хотел бы подчеркнуть, что страны – европейские государства, Китай, Россия - должны приложить максимум усилий для того, чтобы наши торгово-экономические отношения с Ираном продолжились, чтобы Иран почувствовал те дивиденды, которые он заслуживает", - сказал Джагарян, отметив, что Москва выступает против односторонних действий США, которые покинули ядерную сделку.

Россия прилагает активные усилия в этом направлении, ожидает того же от других партнеров - практического вклада не на словах, а на деле, добавил посол, выступая на открытии конференции "Иран и Северный Кавказ: история и перспективы сотрудничества", проходящей в Тегеране.

В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы, в том числе обеспечить экономические интересы Тегерана, предусмотренные соглашением.