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РИА Новости

Иран должен почувствовать дивиденды от ядерной сделки, считает посол

09:31
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© Фото : Предоставлено посольством РФ в ИранеПосол РФ в Иране Леван Джагарян
Посол РФ в Иране Леван Джагарян
© Фото : Предоставлено посольством РФ в Иране
ТЕГЕРАН, 16 июн – РИА Новости. Иран должен почувствовать дивиденды от ядерной сделки после выхода США из договоренности и введения Вашингтоном санкций, заявил посол РФ в Тегеране Леван Джагарян.
"Я хотел бы подчеркнуть, что страны – европейские государства, Китай, Россия - должны приложить максимум усилий для того, чтобы наши торгово-экономические отношения с Ираном продолжились, чтобы Иран почувствовал те дивиденды, которые он заслуживает", - сказал Джагарян, отметив, что Москва выступает против односторонних действий США, которые покинули ядерную сделку.
Россия прилагает активные усилия в этом направлении, ожидает того же от других партнеров - практического вклада не на словах, а на деле, добавил посол, выступая на открытии конференции "Иран и Северный Кавказ: история и перспективы сотрудничества", проходящей в Тегеране.
В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы, в том числе обеспечить экономические интересы Тегерана, предусмотренные соглашением.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
10 июня, 13:18
Хайко Маас: ЕС попытается поддержать Иран после выхода США из сделки
В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
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Леван ДжагарянРоссияИранВ мире
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