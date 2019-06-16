Полиция начала проверку после госпитализации жителя КЧР с ножевым ранением

ПЯТИГОРСК, 16 июн - РИА Новости. Полицейские начали проверку по факту ножевого ранения жителя Усть-Джегуты Карачаево-Черкесии, сообщил РИА Новости представитель МВД по региону.
По данным ряда СМИ, ранение получил начальник Фонда обязательного медицинского страхования Карачаево-Черкесии Айдемир Джанкезов.
"Вчера в республиканскую больницу с ножевым ранением доставлен житель Усть-Джегуты, его прооперировали, он находится в неконтактном состоянии, в бессознательном. С ним никто не смог пообщаться и выяснить прочие моменты. В данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, установления лица, которое совершило преступление, и его задержание", - сообщили в МВД по КЧР.