В Дамаске открылся музей сирийской медицины и науки

ДАМАСК, 16 июн - РИА Новости. Музей сирийской медицины и науки, не работавший восемь лет из-за войны, вновь открылся в Дамаске. Об этом журналистам сообщил его руководитель Урут Ибрагим.
"Сегодня сюда на экскурсии с удовольствием приходят школьники. Многие из них мало что видели в своей жизни, кроме войны. Сейчас, когда она ушла, они приходят сюда, чтобы научиться ценить жизнь. Многие после экскурсий говорят, что очень хотели бы стать врачами, чтобы спасать людей", - сказал он.
Музей располагается в здании больницы, которая была построена в XII веке. Восемь лет назад, когда в Дамаске начались боевые действия, музей был закрыт, одни экспонаты эвакуировали, другие - укрыли в тайниках. Сегодня древние медицинские инструменты и труды ученых, в том числе Авиценны, постепенно находят свое привычное место в экспозиции музея.
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Одной из первых посетительниц музея стала москвичка Аиша. По ее словам, последний раз она была в Дамаске 20 лет назад. В первую очередь музей заинтересовал ее своей архитектурой, формой строения.
"Гуляла по Дамаску и меня заинтересовала крыша - у нее очень необычная конфигурация в виде какой-то надстройки. Я решила зайти, а потом увидела, что по-французски написано "Музей медицины", и меня это заинтересовало. (...) Я приехала повидаться с друзьями -- они наполовину русские, живут здесь в центре Дамаска, ну, а заодно, самой походить. Потому что нельзя понять страну, если ты не ходишь один, не общаешься с людьми, не заходишь в музеи, не окунаешься в ее историю", - отметила она.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.