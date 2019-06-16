В Дамаске открылся музей сирийской медицины и науки

"Гуляла по Дамаску и меня заинтересовала крыша - у нее очень необычная конфигурация в виде какой-то надстройки. Я решила зайти, а потом увидела, что по-французски написано "Музей медицины", и меня это заинтересовало. (...) Я приехала повидаться с друзьями -- они наполовину русские, живут здесь в центре Дамаска, ну, а заодно, самой походить. Потому что нельзя понять страну, если ты не ходишь один, не общаешься с людьми, не заходишь в музеи, не окунаешься в ее историю", - отметила она.