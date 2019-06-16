Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-16T05:52Z
https://ria.ru/20190616/1555604912.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Неизвестный в Японии напал на полицейского с ножом и забрал его пистолет

03:24
634
ТОКИО, 16 июн – РИА Новости. Неизвестный напал с ножом на полицейского в японской Осаке, передает агентство Киодо.
Нападение в мегаполисе было совершено утром, преступник отнял у правоохранителя табельное оружие с пятью боевыми патронами, нанес ему несколько ножевых ранений и скрылся.
Состояние 26-летнего полицейского оценивается как тяжелое. Его нашли с множественными ранениями и ножом в груди.
Нападавшего ищут. По информации правоохранительных органов, преступнику около 30 лет.
Губернатор 9-миллионной префектуры Осака, одной из самых населенных в стране, Хирофуми Ёсимура дал в Twitter указание отменить занятия спортивных кружков и все мероприятия в государственных школах.
Поиск напавших на полицейского в Туле. 24 мая 2019
24 мая, 13:27
СК возбудил дело после нападения на полицейского в Туле
212085
Обсудить 2
ЯпонияВ мире
Рекомендуем
Местные жители на одной из улиц в Алеппо
Россия за сутки зафиксировала 14 нарушений перемирия в Сирии
РИА
Новости
Взрыв на танкере в Махачкале. 11 июня 2019
Число погибших при взрыве на танкере в Махачкале выросло до четырех человек
Число погибших при взрыве в столице Сомали возросло до девяти человек
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
Лента
новостей
Собор Парижской Богоматери после пожара, случившегося вечером 15 апреля
В Нотр-Даме началось первое после пожара богослужение
В ДТП под Воронежем погибли пять человек
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев беседует с жителями села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области относительно сложившейся ситуации
Власти помогут погасить кредиты семье погибшего в драке под Пензой
В Дагестане полиция завела дело из-за поставок контрафактного масла в школы
Автомобиль украинской полиции в Киеве
В центре Киева прогремел взрыв
В пензенском селе сгорел жилой дом
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,4
Падение легкомоторного самолета в воду во время авиашоу в Плоцке, Польша. 15 июня 2019
Крушение легкомоторного самолета в Польше попало на видео
Фастфуд
Ученые назвали новую опасность фастфуда
Сотрудник полиции в Киеве
В центре Киева произошел мощный взрыв
Танкер Front Altair после пожара в Оманском заливе
Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера Front Altair прибыл в Дубай
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:42Замглавы СММ ОБСЕ оценит обстановку на участках разведения сил в Донбассе
11:29В Сирию за сутки вернулись более 1,1 тысячи беженцев
11:28Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
11:21В Индии от острого энцефалита скончались 83 ребенка
11:16Полиция возбудила дело после ДТП с восемью погибшими под Воронежем
10:59В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска
10:58Киев не уведомлял ОБСЕ о намерении развести силы 16 июня, заявили в ЛНР
10:56Эрдоган уточнил сроки поставок российских комплексов С-400 в Турцию
10:42Медведев поблагодарил медицинских работников за верность делу
10:39Девочка, выжившая в ДТП под Воронежем, получит необходимую помощь
10:34В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность без осадков
10:25Россия за сутки зафиксировала 14 нарушений перемирия в Сирии
10:24Пьяные пассажиры устроили дебош в аэропорту Новокузнецка
10:19СК задержал еще 12 участников массовой драки в селе Чемодановка под Пензой
10:17Эксперты выяснили, куда российские отцы чаще всего ездят с детьми
10:11Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере
10:06В Калининградской области прошли тренировки "Искандеров"
10:00В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать вкусную клубнику
09:45В ДНР обвинили ВСУ в 11 нарушениях перемирия за сутки
09:33В Индии посчитали прибыль от повышения пошлин на ряд товаров из США
Лента новостейМолния