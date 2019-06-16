У берегов Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Тихом океане у берегов королевства Тонга, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки зафиксированы в 21.56 по времени UTC (00.56 воскресенья мск). Эпицентр располагался в 97 километрах к северо-востоку от города Охонуа. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. По данным USGS, риск жертв и ущерба минимальный.
14 июня, 03:35В Чили произошло сильное землетрясение