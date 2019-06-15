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РИА Новости

Благоустройство района Дорогомилово проводят при взаимодействии с жителями

15 июня, 14:50
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Благоустройство московского района Дорогомилово проводится при активном взаимодействии с жителями, рассказал журналистам заместитель мэра столицы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков.
"Сейчас происходит расширение парковочного пространства. Работы проводятся при тесном взаимодействии с местными жителями - процесс согласования шел почти два года, и все замечания жителей учтены в проектных решениях", - сказал Бирюков.
В апреле этого года комплекс городского хозяйства начал работы по благоустройству территорий, прилегающих к Киевскому вокзалу: это все улицы от Третьего транспортного кольца до привокзальной площади и на Смоленской улице до Садового кольца. В результате в районе Дорогомилово появятся пешеходные зоны.
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До начала сентября благоустроят 16 улиц и переулков, три площади и территорию вокруг ТЦ "Европейский". Зону между ТЦ и Киевским вокзалом сделают полностью пешеходной. На всех улицах положат плитку, высадят деревья и кустарники, провода уберут под землю и обустроят дворы.
Кроме того, планируется благоустроить несколько набережных: Бережковскую, Воробьевскую и Тараса Шевченко. Уже в следующем году будут полностью обустроены пешеходные дорожки и веломаршруты вплоть до Парка Горького.
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Петр БирюковМоскваОбщество
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