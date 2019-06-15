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РИА Новости

Юный горец из Грузии выучил языки и стал экскурсоводом

Вчера, 21:31
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Георгию Кочкиани из горного села Ушгули 14 лет. Он на базовом уровне освоил английский, турецкий, русский и другие языки. Мальчик завел страничку в интернете и водит туристов в труднодоступные места своего края.
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Грузия
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