Юный горец из Грузии выучил языки и стал экскурсоводом

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Георгию Кочкиани из горного села Ушгули 14 лет. Он на базовом уровне освоил английский, турецкий, русский и другие языки. Мальчик завел страничку в интернете и водит туристов в труднодоступные места своего края.