На территории ЦНИИмаш загорелось здание

"Госкорпорация "Роскосмос" сообщает, что в одном из зданий, находящихся на территории ФГУП "ЦНИИмаш", принадлежащего коммерческой организации, произошло возгорание, которое было ликвидировано силами МЧС", - говорится в сообщении.