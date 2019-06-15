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РИА Новости

На территории ЦНИИмаш загорелось здание

Вчера, 20:43
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Возгорание произошло в одном из зданий, находящихся на территории ЦНИИмаш, угроз функционированию центра управления полетами нет, следует из сообщения на сайте госкорпорации "Роскосмос".
"Госкорпорация "Роскосмос" сообщает, что в одном из зданий, находящихся на территории ФГУП "ЦНИИмаш", принадлежащего коммерческой организации, произошло возгорание, которое было ликвидировано силами МЧС", - говорится в сообщении.
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В Роскосмосе отметили, что никаких угроз функционированию ЦУП и собственности госкорпорации нет, причины возгорания устанавливаются.
ЦНИИмаш - головной научный институт "Роскосмоса", в ведении которого находится центр управления полетом российского сегмента МКС.
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Центр управления полетамиКосмос - РИА НаукаМоскваПроисшествия
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